Στόχος της κυβέρνησης να προσελκύσει έως 15 εκατομμύρια τουρίστες το 2021

Το σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού έως τις 14 Μαΐου προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης, με βασικό στόχο έως το τέλος της χρονιάς η χώρα να μπορέσει να προσελκύσει έως 15 εκατ. τουρίστες, δηλαδή το 50% της τουριστικής κίνησης του 2019.

Μέχρι τότε θα αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα το επιτρέψουν και οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Η Ελλάδα ανοίγει τον τουρισμό της με κεντρικό σλόγκαν: «All you want is Greece (το μόνο που θέλετε, είναι η Ελλάδα). Για να βρείτε ξανά το χαμόγελο, για να πάρετε πίσω τη ζωή σας, το μόνο που θέλετε, είναι η Ελλάδα».

Ειδικότερα, για το τέλος Απριλίου προγραμματίζεται πιλοτική-δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί σε πρώτη φάση, προσελκύοντας επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και από κράτη στα οποία ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει σημαντικά, όπως το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται τα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν στις πύλες εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, μεθοριακούς σταθμούς). Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται η είσοδος στη χώρα ταξιδιωτών που είτε θα έχουν εμβολιαστεί, είτε θα βρίσκονται σε ανοσία λόγω ανάρρωσης από τον Covid-19, είτε θα διαθέτουν πρόσφατο αρνητικό τεστ Covid-19.

Επιπλέον, οι τουρίστες θα υποβάλλονται σε τυχαία δειγματοληπτικά τεστ, όπως και πέρυσι. Το κόστος για τη νοσηλεία ή οποιαδήποτε άλλη επιβεβλημένη ενέργεια, με στόχο την προστασία της υγείας τουριστών, επαγγελματιών και πολιτών, θα βαρύνει το κράτος.

Επίσης, όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης των επισκεπτών στους δημόσιους χώρους (μάσκες, αποστάσεις κ.λπ.), θα ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και για τους Ελληνες, χωρίς καμία διαφορά ή εξαίρεση.

Πάντως, ορόσημο για τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό θεωρείται η 17η Μαρτίου, οπότε αναμένονται νεότερα από τις Βρυξέλλες για τον «οδικό χάρτη» των μετακινήσεων και τη χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Εφόσον υπάρξει ο συγκεκριμένος «οδικός χάρτης», θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθεί διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών για την τεχνική προσαρμογή των χωρών. Η συνδρομή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη είναι κρίσιμη σε αυτή τη φάση όσον αφορά το πιστοποιητικό. Από τη στιγμή που από πλευράς ΕΕ θα αποφασιστεί ποια στοιχεία θα πρέπει να περιέχει, τότε θα μπορεί να «μετατραπεί» σε ταξιδιωτική βεβαίωση.

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση θέλουν να είναι έτοιμοι, καθώς εάν η πανδημία παρουσιάσει υποχώρηση από τις αρχές Απριλίου, τότε η Ελλάδα θα βάλει στο φουλ τις μηχανές του τουρισμού, από τον οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η οικονομική πορεία του τρέχοντος έτους. Κατά τα Νέα η προετοιμασία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: