Σχεδιάζοντας το ψηφιακό ευρώ: Έρευνα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας (Central Bank Digital Currencies- CBDCs), καθώς και τις αρχιτεκτονικές επιλογές για το ψηφιακό ευρώ, εξετάζει νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για το Blockchain (EUBOF).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μελετά ενεργά την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ (digital Euro) το οποίο αν εφαρμοστεί θα είναι το ψηφιακό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CBDC). Παρόμοιες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ψηφιακών νομισμάτων γίνονται από πολλές κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, και κυρίως από την Κίνα.

Το EUBOF δημοσίευσε μια μελέτη που προσδιορίζει και αξιολογεί οκτώ αρχιτεκτονικές σχεδιασμού για το ψηφιακό ευρώ.

Η μελέτη, η οποία έχει συντονιστεί από το Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξετάζει συγκεκριμένες επιλογές σχεδιασμού για το ψηφιακό ευρώ και τις αξιολογεί βάσει των βασικών αρχών και απαιτήσεων που έχει θέσει η ΕΚΤ. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας έρευνα, η οποία στοχεύει στο να συμβάλει στην συνεχιζόμενη συζήτηση για την ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ και επισημαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις:

Ποια τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις ενός ψηφιακού ευρώ που προσομοιώνει τον τρόπο που λειτουργούν οι τραπεζικές καταθέσεις, έναντι ενός που προσομοιώνει τα χαρακτηριστικά των μετρητών, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή;

Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των πιθανών τεχνολογικών υποδομών του νέου νομίσματος, συγκεκριμένα μεταξύ της εφαρμογής του είτε στις υπάρχουσες υποδομές πληρωμών που υπάρχουν στην ευρωζώνη (όπως τα TIPS) είτε σε νέες τεχνολογικές αρχιτεκτονικές, όπως το blockchain.

Ερευνά ποια επιλογή θα είναι καλύτερη για την ΕΚΤ, το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης και τους ευρωπαίους πολίτες: να συντονιστεί το ψηφιακό ευρώ αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες της Ευρώπης και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αναλύει πρόσθετα ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία (χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας και προγραμματισμού του ψηφιακού ευρώ), ρυθμιστικές πτυχές (ιχνηλασιμότητα, συμμόρφωση και επιβολή AML / KYC) και την εμπειρία του τελικού χρήστη (fund custody, σχεδιασμός ψηφιακών πορτοφολιών και user interfaces).

Προσδιορίζει και μελετά τις επιπτώσεις του ψηφιακού ευρώ, μεταξύ άλλων, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην λειτουργία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου

Το πιο κάτω σχήμα δείχνει τις οκτώ επιλογές σχεδιασμού για το ψηφιακό ευρώ οι οποίες προκύπτουν από τις παραπάνω σχεδιαστικές εκτιμήσεις:

Το Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ηγήθηκε της επιστημονικής ομάδας που συνέταξε την έκθεση, η οποία, πέραν των εταίρων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου και Φόρουμ για το Blockchain, περιλαμβάνει αξιοσημείωτους επιστήμονες όπως ο Δρ. Scott Stornetta (Chief Scientist, Yugen Partners), Paolo Dini (Senior Visiting Research Fellow, LSE), καθηγητής Joshua Ellul (Malta Digital Innovation Authority, University of Malta) και Arnaud Le Hors (IBM, Hyperledger).

