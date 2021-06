Οι όροι της Deutsche Telekom για τα bonus, τα ασφαλιστήρια του ΟΤΕ και μια παραίτηση express

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Εθελούσιες και παραιτήσεις

Στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank τα μεσαία και ανώτερα στελέχη άνω των 45 ετών, δεν συζητούν τίποτε άλλο αυτό το διάστημα, παρά τα προγράμματα εθελουσίων αποχωρήσεων. Στην Alpha Bank το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αναμένεται να κοστίσει 90 εκατ. ευρώ, ενώ στην Πειραιώς θα κινηθεί χαμηλότερα, αλλά θα είναι γαλαντόμο προβλέποντας ως κίνητρο εξόδου το ισόποσο ακόμη και 60 μισθών (με οροφή τα 200.000 ευρώ). Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πέραν των εθελουσίων, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σε αρκετές τράπεζες και ένα ακόμη φαινόμενο. Σημειώνονται παραιτήσεις μεσαίων τραπεζικών στελεχών ηλικίας κάτω των 40 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Βλέπετε τα στελέχη αυτά δέχονται καλύτερες οικονομικές προτάσεις από ανταγωνίστριες τράπεζες και έτσι εν μία νυκτί αλλάζουν έδρα. Μάλιστα, καθώς οι συμβάσεις τους δεν εμπεριέχουν ειδικές ρήτρες (όπως cool of period), οι μετακινήσεις τους στον ανταγωνισμό γίνονται χωρίς νομικές περιπλοκές.

Τιτλοποίηση σε 4 βήματα

Τέσσερα βήματα απαιτήθηκαν προκειμένου το Δημόσιο να δώσει την εγγύησή του για τα senior bond των τιτλοποιήσεων Vega και Phoenix της Τράπεζας Πειραιώς, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις τιτλοποιήσεις που υπάγονται στο σχήμα του «Ηρακλή». Το πρώτο βήμα προϋποθέτει την έκδοση απόφασης από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββο. Το δεύτερο βήμα προβλέπει τη λήψη θετικής εισήγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Το τρίτο βήμα σχετίζεται με τις εγκρίσεις του ΟΔΔΗΧ και την κοινοποίηση των ISIN των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που θα λάβουν την κρατική εγγύηση. Το τέταρτο και τελευταίο βήμα αφορά στην έκδοση απόφασης από τη Διυπουργική Επιτροπή. Αυτό που αξίζει να τονισθεί είναι πως τα τέσσερα αυτά βήματα για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix απαίτησαν μόλις 9 ημέρες για να ολοκληρωθούν. Δηλαδή, όλα έγιναν σε σύντομους χρόνους, ενδεικτικό της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί.

Το bonus Τσαμάζ

Προ τριών εβδομάδων η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τα bonus επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ. Αυτά αφορούσαν το 2020, την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, αλλά και την μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Κινήτρου Ετταναλαμβανόμενης Απόδοσης. Συνολικά, ο κ. Τσαμάζ έλαβε ως bonus σχεδόν 20 μικτούς μηνιαίους μισθούς. Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό είναι πως από τους 20 μικτούς μηνιαίους μισθούς οι δύο μισθοί , ήτοι το 10% θα πρέπει αναγκαστικά να επενδυθεί σε μετοχές της Deutsche Telekom AG. Αυτό προβλέπει το Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matchίng Ρlan) της Deutsche Telekom που δεσμεύει τον κ. Τσαμάζ. Αλλά οι δεσμεύσεις δεν σταματούν εκεί. Ο κ. Τσαμάζ υποχρεούται στη βάση του Share Matchίng Ρlan να διακρατήσει τις εν λόγω μετοχές για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, ήτοι έως το 2025.

Τα ασφαλιστήρια του ΟΤΕ

Οι παροχές της Deutsche Telekom AG στα στελέχη της και στα στελέχη των θυγατρικών της δεν εξαντλούνται στα bonus. Κάποιες εξ αυτών έχουν «πρακτικό χαρακτήρα». Ενδεικτικά σε αυτές τις παροχές συγκαταλέγονται οι ασφαλιστικές καλύψεις με τις οποίες περιβάλει τα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ η γερμανική μητρική. Και ειδικά για το διάστημα 31.12.2021 έως 31.12.2022 οι ασφαλιστικές καλύψεις για τις διοικήσεις του ΟΤΕ και των θυγατρικών του σε Ελλάδα και Ρουμανία, μόνον αμελητέες δεν είναι. Συνολικά θα ανέλθουν σε 588.800 ευρώ, εκ των οποίων τα 288.000 ευρώ αφορούν το κόστος ασφάλισης της ΟΤΕ ΑΕ. Αναλυτικότερα, το κόστος ασφάλισης ανά κάθε εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ για το διάστημα 31.12.2021 έως 31.12.2022, έχει ως ακολούθως: ΟΤΕ 288.000 ευρώ. ΟΤΕ Estate 3.440 ευρώ. ΟΤΕ Academy 640 ευρώ. Cosmote 80.800 ευρώ. Γερμανός 14.400 ευρώ. Cosmote E-Value 32.000 ευρώ. Otesat Maritel 3.840 ευρώ. ΟΤΕ Insurance 640 ευρώ . ΟΤΕ Globe 4.960 ευρώ. Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες 113.840 ευρώ. Cosmo-one 640 ευρώ. Cosmote TV 3.200 ευρώ. Telekom Romania 32.000 ευρώ. Telekom Romania (Mobile) 9.600 ευρώ. E-Value Internatιonal 800 ευρώ.

Αποχώρηση Καρατζά, είσοδο Krenteras

Μόλις 23 ημέρες διήρκησε η θητεία του Βασίλη Καρατζά στο Διοικητικό Συμβούλιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 31 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηρίου είχε αποφασίσει την τοποθέτηση του κ. Καρατζά στη θέση του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ΔΣ της εταιρείας. Ωστόσο, στις 23 Ιουνίου ο κ. Καρατζάς δήλωσε την παραίτησή του από τη θέση. Χθες έγινε γνωστό πως θα τον αντικαταστήσει ο ομογενής Nicholaos (Nick) Krenteras, στέλεχος με 25ετή καριέρα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Brown και ΜΒΑ από το Columbia Business School. Δεδομένου ότι ο κ. Krenteras διαμένει εκτός Ελλάδος θα ασκεί τα καθήκοντά του κυρίως εξ αποστάσεως. Να σημειώσουμε και κάτι ενδιαφέρον. Ο 51 ετών Nick Krenteras είναι Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της InterPrivate III Financial Partners Inc, μιας εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρείας που προχωρεί σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Την 1η Ιουνίου η InterPrivate III Financial Partners Inc ανακοίνωσε πως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) της γνωστοποίησε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία η εισηγμένη δεν έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό του , καθώς δεν γνωστοποίησε ως όφειλε πληροφορίες για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021. Αυτή η προειδοποίηση είναι συνηθισμένη πρακτική για το NYSE και δεν απετέλεσε πρόβλημα για την InterPrivate III Financial Partners Inc. Απλά την αναφέρουμε για να δείξουμε πως ο κ. Krenteras δεν είναι αδαής σε θέματα χρηματιστηριακής εποπτείας . Τουλάχιστον ως εποπτευόμενος.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.