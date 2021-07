Το επίτευγμα της doValue, η Μαρίνα του Ελληνικού και ο συνεπής Οδυσσέας Αθανασίου

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η doValue και οι σαμπάνιες

Μπορεί να μην άνοιξαν κυριολεκτικά σαμπάνιες στη doValue, αλλά η χαρά του διδύμου Καλαντώνη-Πανούση ήταν μεγάλη χθες το βράδυ όταν έμαθαν ότι και επίσημα είναι ο προτιμητέος επενδυτής για το project Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Με επιπλέον 6,1 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων υπό διαχείριση η doValue γίνεται ο μεγαλύτερος servicer στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Και παράλληλα, έχει «βάλει πόδι» και για το Frontier II, ύψους επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ. Δικαιολογημένες λοιπόν οι χαρές και μάλιστα επί προσωπικού, καθώς όπως πληροφορείται η στήλη, πέρα από το τίμημα και τη δομή της συναλλαγής, ρόλο έπαιξε και η φήμη των Θεόδωρου Καλαντώνη και Τάσου Πανούση ως έμπειρα τραπεζικά στελέχη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν να χειριστούν το ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Κάτι που είχαν φροντίσει έγκαιρα να γίνει γνωστό στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Η Μαρίνα του Ελληνικού

Την τιμητική τους έχουν το τελευταίο διάστημα οι μαρίνες, καθώς πέρα από το… μικρό χαμό που έγινε στο διαγωνισμό για την μαρίνα της Καλαμαριάς, σήμερα στις 12 το μεσημέρι η Lamda Development παρουσιάζει την πρότασή της για τη μαρίνα του Ελληνικού. Όπως πληροφορείται η στήλη, τα σχέδια είναι εξόχως εντυπωσιακά, τόσο για την ίδια τη μαρίνα όσο και για το κομμάτι του παραλιακού μετώπου, που θα είναι και το καλύτερο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Την ίδια στιγμή πάντως, πέραν των παρουσιάσεων στη Lamda τρέχουν ήδη τους πρώτους διαγωνισμούς για τα έργα υποδομής ενώ σύντομα θα είναι έτοιμα κάποιες δεκάδες στρέμματα από το Μητροπολιτικό Πάρκο, που αποτελούν και την πρώτη γεύση της εντυπωσιακής ανάκαμψης που έρχεται.

Put your money where your mouth is

Και για να μείνουμε στη Lamda Development, οι αγγλοσάξωνες έχουν μια δημοφιλή έκφραση: «Put your money where your mouth is». Ή με άλλα λόγια, υποστήριξε τα λόγια σου με πράξεις. Κάτι που έκανε ο CEO της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, ο οποίος εδώ και πολλές εβδομάδες, από τη Γενική Συνέλευση της Lamda, μας είχε πει ότι πιστεύει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. Χθες λοιπόν υποστήριξε και έμπρακτα τα λόγια του, καθώς προχώρησε εκ νέου σε αγορά μετοχών της Lamda αξίας 100.000 ευρώ. Σε συνέχεια και των προηγούμενων μεγάλων πακέτων που είχε αγοράσει, η νέα του αγορά δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη και πίστη του στο Ελληνικό και στην Lamda. Να θυμίσουμε ότι αυτή η συναλλαγή έρχεται μετά την ραγδαία (7%) άνοδο της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Άλλωστε, ο ίδιος την περασμένη Πέμπτη μοιράστηκε με το επενδυτικό κοινό σε λεπτομερές επίπεδο τα σχέδια του για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «τρέχει με χίλια» για το εμβληματικό έργο. Παράλληλα γίνονται συνεχώς παρουσιάσεις για να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τις σημαντικές αναπτύξεις του Ελληνικού. Από Σεπτέμβριο δε, μας περιμένουν και νέες εκπλήξεις …

Η πρώτη του Βουρλιώτη

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση ο νέος επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναμένεται να δώσει το στίγμα του για το πως θα διοικήσει και σε ποια ζητήματα θα δώσει προτεραιότητα. Παράλληλα, θα ενημερωθεί για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Αρχής και θα γνωριστεί με τα μέλη που απαρτίζουν τη Διοίκηση της (στελέχη της ΤτΕ, της Κεφαλαιαγοράς, του ΥΠΟΙΚ, της ΕΛΑΣ, κ..α.). Να σημειωθεί πως η θητεία του κ. Βουρλιώτη στην Αρχή για το Ξέπλυμα συμπίπτει με μεγάλες αλλαγές στην καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ενδεικτικό πως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής Αρχής που θα έχει την εξουσία να εποπτεύει και να επιβάλει κυρώσεις για ξέπλυμα χρήματος σε όλη την ΕΕ. Η νέα αυτή Αρχή αναμένεται να λειτουργήσει σε βάθος τριετίας, αν και υπάρχουν εισηγήσεις για ταχύτερη ενεργοποίησή της.

Mykonos Airport Report

Μπορεί στις 26 Ιουλίου να λήγει το περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας που επιβλήθηκε στη Μύκονο λόγω της πανδημίας, ωστόσο το πόσο επηρέασε την τουριστική κίνησή της θα το μάθουμε λίγες ημέρες αργότερα. Τα πλέον ποιοτικά στοιχεία θα δοθούν από την Fraport και αφορούν στα δεδομένα επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Μυκόνου για τον Ιούλιο. Να αναφέρουμε πως στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ήταν αυξημένη κατά 427,8%, καθώς διακινήθηκαν 160.194 επιβάτες, έναντι 30.351 επιβατών στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Ειδικά τον Ιούνιο 2021 η αύξηση της επιβατικής κίνησης ήταν εκρηκτική, σημειώνοντάς άνοδο 1.216,5% σε ετήσια βάση, καθώς διακινήθηκαν 124.543 επιβάτες, έναντι 9.460 τον Ιούνιο 2020. Στις αφίξεις τουριστών του Ιουνίου 2021, πρωταγωνιστές ήταν οι Ιταλοί με 226 πτήσεις μέσα στο μήνα και 8.502 αφίξεις. Ακολούθησαν οι Γάλλοι με 166 πτήσεις μέσα στο μήνα και 6.767 αφίξεις. Και τρίτοι οι Γερμανοί με 145 πτήσεις μέσα στο μήνα και 5.765 αφίξεις. Αναμφίβολα οι αφίξεις τουριστών στη Μύκονο τον Ιούλιο 2021 θα είναι εκθετικά μεγαλύτερες από τις περυσινές, ωστόσο το ερώτημα είναι κατά πόσο θα υπολείπονται εκείνων του Ιουλίου 2019, οπότε διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο του νησιού 340.852 επιβάτες.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.