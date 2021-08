Η συμφωνία αστραπή για την Wind, οι Φίλοι της Ελλάδος και διακοπές στην Ελούντα

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Express deal για την Wind

Πιο γρήγορα απ’ ότι περίμεναν πολλοί έκλεισε τελικώς η οριστική συμφωνία για την απόκτηση της Wind Ελλάς από τη United Group, την οποία ελέγχει η BC Partners. Μία συμφωνία στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ, όλα σε μετρητά, τα οποία θα λάβουν οι Golden Tree Asset Management και Cyrus Capital Partners, τα funds που έχουν αυτή τη στιγμή τον έλεγχο της Wind. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι διαχειριστές των funds θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από την απόδοση της επένδυσης που έκαναν πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησαν τη διαδικασία να «σκουπίσουν» τις περίφημες ομολογίες της Wind Ελλάς. Η εκτίμηση της αγοράς ήταν πως οι μέτοχοι της Wind θα περίμεναν λίγο ακόμη για το κλείσιμο του deal, δεδομένου ότι υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Και μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ένας από αυτούς τους ενδιαφερομένους ήταν και η CVC. Και αυτό το ενδιαφέρον δεν είναι παράταιρο. Πρέπει να σημειωθεί πως η εξαγορά της Wind Ελλάς θα μπορούσε να δημιουργήσει αρκετές συνέργιες με άλλες επενδύσεις της CVC, όπως, για παράδειγμα, το Skroutz. Ωστόσο, η τελική κατάληξη, με την απόκτηση της Wind Ελλάς από την United Group, έχει ακόμη μεγαλύτερη οικονομική λογική , καθώς η Wind θα συμπράξει με τη Nova, δημιουργώντας έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην αγορά μετά την Cosmote. Και η ανακοίνωση του deal έβγαλε για τα καλά τα στελέχη των Vodafone και Cosmote από το summer mood.

Οι «Φίλοι της Ελλάδος»

Οι «Φίλοι της Ελλάδος » (Friends of Greece) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τους οικονομολόγους Paul Armington, Jan Dizard και Edwin Truman για την προώθηση του κοινού καλού και της γενικής ευημερίας των πολιτών των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Η ΜΚΟ επικεντρώνεται στην ακεραιότητα των κυβερνητικών στατιστικών, στην υποστήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στο συμβουλευτικό σώμα της ΜΚΟ μετέχουν παγκόσμιας φήμης οικονομολόγοι όπως ο Michel Camdessus, ο José Manuel Campa, ο Nicolas Veron και ο Charles Wyplosz. Προ 24ωρου δεχθήκαμε mail από τον εκπρόσωπο της Friends of Greece, τον Edwin Truman, στο οποίο γίνεται αναφορά στην υπόθεση του πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Ανδρέα Γεωργίου. Σύμφωνα με τον Truman, «για περισσότερο από μια δεκαετία, οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα υποκινούν τη δίωξη του Ανδρέα Γεωργίου επειδή έκανε το καθήκον του», ήτοι αποκατέστησε την ορθότητα των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων. Τα «βέλη» του Truman στρέφονται κατά του τέως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών κατά την περίοδο 2006-2010, Νικόλαου Στρόμπλου, ο οποίος σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Friends of Greece, «με την σιωπηρή υποστήριξη μεγάλου μέρους του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα συνεχίζει τις επιθέσεις του» σε βάρος του κ. Γεωργίου. Βλέπετε ελληνικό δικαστήριο έκρινε πως ο κ. Γεωργίου πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στον κ. Στρόμπλο για δυσφήμιση και ο πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ απειλείται με κατάσχεση περιουσίας αν δεν πληρώσει άμεσα χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη στο πρώην στέλεχος της στατιστικής υπηρεσίας. Στη βάση αυτή, στο mail των «Φίλων της Ελλάδας» αναφέρεται πως οι υποθέσεις εναντίον του Ανδρέα Γεωργίου θα πρέπει να αποσυρθούν και πως ο Γεωργίου «θα πρέπει να τιμηθεί για το καθήκον του προς την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακεραιότητα των επίσημων στατιστικών σε όλο τον κόσμο». Το γεγονός ότι η ιστορία των Greek Statistics και ειδικά η υπόθεση Γεωργίου παραμένει ανοικτή για μια δεκαετία δεν μας περιποιεί τιμή. Ειδικά, από τη στιγμή που ο Ανδρέας Γεωργίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην αποκατάσταση των ελληνικών στατιστικών και πρόσφατα εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Αρχής Διακυβέρνησης στον τομέα της στατιστικής (ESGAB).

Διακοπές στην Ελούντα

Τον ξενοδοχειακό όμιλο Phāea Resorts της οικογένειας Σμπώκου και τα πολυτελέστατα θέρετρα του στην Κρήτη, έχουν επιλέξει αυτές τις ημέρες βουλευτές και υπουργοί για τις ολιγοήμερες διακοπές τους. Πληροφοριοδότης της στήλης εντόπισε αρκετούς εκ των πολιτευτών στη ναυαρχίδα της Phāea Resorts, το πολυτελές ξενοδοχείο Blue Palace, που βρίσκεται στην περιοχή Ελούντα στον Άγιο Νικόλαο, απέναντι από το νησάκι της Σπιναλόγκα. Η στήλη μπορεί να σας διαβεβαιώσει πως μεταξύ άλλων εκεί βρέθηκε και κεντρικό πρόσωπο του πρόσφατου ανασχηματισμού. Όπως μας πληροφόρησαν, το Blue Palace είναι πιο αναβαθμισμένο από ποτέ με τις κόρες του αείμνηστου Γιάννη Σμπώκου, Αγάπη και Κωστάντζα να το έχουν αναδείξει στο κόσμημα της Ελούντας. Οι δύο αδελφές είναι άλλωστε πολυτάλαντες. Η Αγάπη Σμπώκου, δικηγόρος και κάτοχος ΜΒΑ από το Cass Business School έχει υπηρετήσει ως διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ του Ομίλου για μια 15ετία περίπου και έχει ένα βιογραφικό που εκτείνεται από τη δικηγορία έως την τραπεζική. Η Κωστάντζα Σμπώκου, σύζυγος του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Harvard Graduate School of Design. Η ίδια είναι επικεφαλής του τμήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και προμηθειών της TEMEΣ, του φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, πρόεδρος της Endeavor Greece και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Η δύσκολη αποστολή της KLC

Κομβική αποστολή ανέθεσε στη δικηγορική εταιρεία «Γ. Δ. Καλλιμόπουλος – Κ. Θ. Λουκόπουλος – Α. Π. Χιωτέλλης» (KLC Δικηγορική Εταιρεία) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Βλέπετε μέσα σε διάστημα δύο μηνών η KLC θα πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση και υπόδειξη της πλέον πρόσφορης και νομικά ενδεδειγμένης διαδικασίας για την πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Κανάλι Χρηματοδότησης Εμπορικών Τραπεζών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Αλλά όχι μόνον αυτό. Η KLC θα πρέπει να συντάξει και την πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των εμπορικών τραπεζών στο Κανάλι Χρηματοδότησης, να παράσχει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης υποστήριξη σε σχέση με ερωτήματα ή και διευκρινίσεις που τυχόν υποβληθούν σε αυτή από τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με την εκπόνηση και υλοποίηση της πρόσκλησης και τέλος να προχωρήσει στο σχολιασμό, στη διαπραγμάτευση και στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κατά την κατάρτιση της πρότυπης σύμβασης μεταξύ της υπηρεσίας και των τραπεζών. Μπόλικη δουλειά και «σφικτές» οι προθεσμίες. Να ξεκαθαριστεί πως αν και η άντληση χρημάτων από το Κανάλι Χρηματοδότησης Εμπορικών Τραπεζών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα συνοδεύεται από υποχρεώσεις για τις τράπεζες, ωστόσο τα πιστωτικά ιδρύματα θα κρίνουν με τα δικά τους κριτήρια την αξιοπιστία κάθε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς την παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.