Οι κυρώσεις στους ολιγάρχες, τα νέα δεδομένα για τις εισηγμένες και η New Energy Partners

Νέα δεδομένα

Οι πρωτόγνωρες τιμές στο φυσικό αέριο, η επιστροφή του πετρελαίου στα υψηλά 14 ετών και η εκτίναξη της τιμής της μεγαβατώρας στην ελληνική αγορά ενέργειας στα 426,9 ευρώ, οδηγούν σε αναθεωρήσεις business plan πολλών εισηγμένων και ειδικά των ενεργοβόρων. Λόγω ωστόσο της μεταβλητότητας της κατάστασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν είναι πιεστική προς τις διοικήσεις των εισηγμένων για day to day ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό, καθώς γνωρίζει πως και η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων δεν είναι απλή υπόθεση και πως οι βεβιασμένες ανακοινώσεις μπορούν να πλήξουν το ήδη εύθραυστο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα στην χρηματιστηριακή αγορά και στην οικονομία συνολικά.

Η New Energy Partners

Και για να μην φύγουμε από τα της ενέργειας, η στήλη πληροφορείται πως η New Energy Partners, το πρώτο ελληνικό fund ενεργειακής μετάβασης, που ξεκίνησε τη δραστηριότητα του πριν από μερικούς μήνες, βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις δύο πρώτες του επενδύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η μια εκ των επενδύσεων αφορά σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ανατολική Μακεδονία, και η δεύτερη, σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε τρείς διαφορετικούς Δήμους της χώρας. Σημειώνεται πως η New Energy Partners διαχειρίζεται το New Energy Capital, το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 30 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχει ως βασικός επενδυτής η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Την New Energy Partners τρέχουν οι Θόδωρος Κιακίδης, Έδμον Αϊραντζής και Γιώργος Ανδρεόγλου, στελέχη με πολυετή εμπειρία στους κλάδους της ενέργειας, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και του project finance. Κατά πληροφορίες, ήδη τα υπό διαχείριση κεφάλαια της New Energy Partners ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ.

Οι κυρώσεις στους ολιγάρχες

Εάν αναρωτιέστε ποιοι είναι αρμόδιοι στην Ελλάδα για να επιβάλουν τις κυρώσεις σε βάρος των Ρώσων ολιγαρχών που μπαίνουν στις διεθνείς λίστες κυρώσεων, να σας ενημερώσουμε πως από το νόμο η αρμοδιότητα ανήκει στην Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης, από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει, έχει έλθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Και αν και διαρκώς ζητάει από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών να του στείλουν στελέχη, είναι ακόμη στο περίμενε. Και έτσι, ο τρομακτικός όγκος των δεδομένων που σχετίζεται με τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος των Ρώσων έχει πέσει στους ώμους των ολίγων «γενναίων» στελεχών της Αρχής. Να σημειωθεί πως το 2014 όταν και είχαν επιβληθεί ξανά κυρώσεις από την ΕΕ σε βάρος Ρώσων υπηκόων ο τότε επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Παναγιώτης Νικολούδης είχε καταφέρει να ανταποκριθεί άρτια. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε πως σήμερα οι κυρώσεις είναι πολύ πιο διευρυμένες.

Αλλαγές προσώπων

Αλλαγές προσώπων είχαμε στην Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η πλέον σημαντική εξ αυτών αφορά στην αποχώρηση του «Νέστωρα» της Επιτροπής, του Γενικού Διευθυντή Λειτουργειών της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Πάσχα, ο οποίος ήταν το πλέον πολύπειρο μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής στο ελεγκτικό κομμάτι. Η αντικαταστάτρια του κ. Πάσχα στην Επιτροπή είναι η νέα προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννα Πάντου, στέλεχος με ικανότητες και εμπειρία.

Οι καταναλωτές των παιγνίων

Το αργότερο την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η πανελλαδική ποσοτική έρευνα για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των παικτών τυχερών παιγνίων για το έτος 2022 που έχει αναθέσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στην ΚΑΠΑ Research. Η έρευνα που είναι ήδη σε εξέλιξη και γίνεται σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών με δομημένο ερωτηματολόγιο, αποσκοπεί στο να χαρτογραφήσει το προφίλ των καταναλωτών της αγοράς τυχερών παιγνίων και να καταγράψει τον βαθμό, στο οποίον η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια ξεφεύγει από το αναγκαίο μέτρο, καταλήγοντας προβληματική για τον παίκτη, τους οικείους του, καθώς και την ψυχική και κοινωνική του κατάσταση. Η ΚΑΠΑ Research είχε διεξάγει για λογαριασμό της ΕΕΕΠ το 2020 αντίστοιχη έρευνα. Για την τρέχουσα έρευνα θα πληρωθεί με 24.304 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

