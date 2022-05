Η Fourlis στο Ελληνικό, ο ΟΔΔΗΧ σε Λονδίνο και Μάλαγα και η Space Hellas

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Στη Grivalia ο Κριστιάν Τόμας

«Χρυσή μεταγραφή» πραγματοποίησε η Grivalia Hospitality, καθώς ενέταξε στο δυναμικό της τον Κριστιάν Τόμας, πρώην CFO των ΕΛΠΕ. O κ. Τόμας αναλαμβάνει, αντίστοιχα τη θέση του CFO στη Grivalia Hospitality, μια θέση που ταιριάζει ιδιαίτερα και στο προσωπικό του προφίλ, καθώς είναι γνώστης του luxury hospitality, αλλά και της υψηλής γαστρονομίας. Σημειώνεται πως πριν τα ΕΛΠΕ ο κ. Thomas είχε θητεύσει για σειρά ετών ως partner στην KPMG. Όπως πληροφορείται η στήλη, η έλευση του κ. Thomas στη Grivalia Hospitality συμπίπτει με μια σειρά από νέα, φιλόδοξα projects, εντός και εκτός συνόρων, τα οποία αναμένεται να αποκαλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Fourlis στο Ελληνικό

Στην ανάπτυξη του retail park στο Ελληνικό, όπου η Fourlis, μέσω της θυγατρικής Τrade Estates ΑΕΕΑΠ θα αναλάβει την υλοποίηση επένδυσης ύψους 60 εκατ. ευρώ μετά τη συμφωνία που έχει συνάψει με τη Lamda Development, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ομίλου, Βασίλης Φουρλής, στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου κέντρου logistics της Intersport στα Οινόφυτα. Η Trade Εstates προχωρά στο Ελληνικό στη δημιουργία εμπορικού πάρκου 30.000 τ.μ. αποτελούμενου από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (Big Boxes). Όπως εξήγησε ο κ. Φουρλής, τα 14.000 τ.μ θα είναι του Ομίλου και τα υπόλοιπα θα ανήκουν σε τρίτους, αποκαλύπτοντας πως αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις με αρκετούς retailers. Παράλληλα ο κ. Φουρλής προανήγγειλε δύο ακόμη εξαγορές υπαρχόντων εμπορικών πάρκων σε επαρχιακές πόλεις της χώρας από την Τrade Estates, μετά την απόκτηση του Florida 1 στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο της BBVA

Η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) είναι ένας πολυεθνικός ισπανικός τραπεζικός όμιλος που ιδρύθηκε από τη συγχώνευση των Banco Bilbao Vizcaya και Argentaria το 1999. Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, με κεφαλαιοποίηση 37,2 δισ. ευρώ. Για να σας δώσουμε μια τάξη μεγέθους, όλες μαζί οι ελληνικές συστημικές τράπεζες διαθέτουν σήμερα αθροιστικά κεφαλαιοποίηση 12,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή μόλις το 35% της κεφαλαιοποίησης της BBVA. Προς τί η αναφορά στην BBVA; Η ισπανική τράπεζα θα διοργανώσει από τις 31 Μάϊου έως και τις 2 Ιουνίου 2022 στη Μάλαγα της Ισπανίας το 9th BBVA Seminar for Public Sector Investors & Issuers, ένα σεμινάριο που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των εκδοτών και επενδυτών κρατικού χρέους. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στο σεμινάριο ο Γενικός Διευθυντής του Ο∆∆ΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους αξιωματούχος σε θέματα χρέους στην ΕΕ.

Ο ΟΔΔΗΧ στο Λονδίνο

Και μια και ο λόγος για τον επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, ο κ. Τσάκωνας μετείχε χθες στο Public Sector Debt Summit που διοργανώθηκε από το Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) στο Λονδίνο. Το εν λόγω συνέδριο εστίασε στις προοπτικές του παγκόσμιου πληθωρισμού και τι σημαίνει για τις αγορές ομολόγων, στις προκλήσεις μετά την ποσοτική χαλάρωση, στο μέλλον των επενδυτικών σχέσεων και ειδικά στο τι θέλουν οι εκδότες και οι επενδυτές, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κεφαλαιαγορών. Τα «φώτα» του συνεδρίου έπεσαν στον Γιούρι Μπούτσα, τον κυβερνητικό επίτροπο για τη διαχείριση δημοσίου χρέους του υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας, ο οποίος μίλησε για τις συνθήκες που βιώνει η χώρα του λόγω της ρωσικής εισβολής.

H Space Hellas

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ κατέβαλε προσφάτως στην Space Hellas το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για πληρωμή- εκκαθάριση του έργου επέκτασης του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης συνόρων στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και τη διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης. Το εν λόγω έργο ήταν προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της ΕΕ και συγκεκριμένα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DG Home). Η πρώτη προκήρυξη του έργου έγινε τον Δεκέμβριο του 2016, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δέχεται να το χρηματοδοτήσει εξαιτίας της ανησυχίας των Ευρωπαίων για το ενδεχόμενο να έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα μεταναστευτικών ροών. Έπειτα από παλινωδίες τεσσάρων ετών, η σύμβαση υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2019 με αναδόχους τον ΟΤΕ και την Space Hellas. Το αυτοματοποιημένο σύστημα τέθηκε σε λειτουργία προ οκταμήνου και πλέον έχει περάσει στη φάση της εγγύησης. Έτσι, η Space έλαβε και την τελευταία πληρωμή, εκ του συνόλου των 12 εκατ. ευρώ που της αναλογούσαν από το έργο.

Η προμήθεια που δεν έγινε

Σας ενημερώναμε προχθές πως στο στόχαστρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρονται να έχουν μπει δαπάνες των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης που διέπονται από ειδικές διατάξεις των νόμων 4662/2020, 4674/2020 και 4686/2020. Μεταξύ άλλων αναφερθήκαμε και σε μια προμήθεια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 2 εκατ. ευρώ που λόγω έλλειψης κονδυλίων φερόταν να είχε καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Βουλής. Μας πληροφόρησαν, πως η συγκεκριμένη προμήθεια τελικά δεν προχώρησε και πως μετά από συνεννόηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του το γραφείου του Προέδρου της Βουλής τα χρήματα επεστράφησαν. Δεδομένου ότι το έργο δεν έφθασε καν στο στάδιο της προκήρυξης και τα χρήματα γυρίσαν πίσω, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει κάτι να εξετάσει.

