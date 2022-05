Τρενάκι του τρόμου στις αγορές - Η ύφεση, οι κεντρικές τράπεζες και το φάντασμα που επιστρέφει

Οικονομολόγοι και αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον στασιμοπληθωρισμό

Τρενάκι του τρόμου θυμίζουν το τελευταίο διάστημα τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.

Οικονομολόγοι και αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την επικράτηση του στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή του συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι αγορές κλυδωνίζονται και δεν φαίνεται πως μπορεί να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα.

Στη Wall Strret, ο βιομηχανικός δείκτης παρέμεινε σε καθοδικό κανάλι για όγδοη σερί εβδομάδα, καταγράφοντας το μακροβιότερο πτωτικό σερί από το 1923. Αντίστοιχα οι S&P 500, Nasdaq υποχώρησαν για έβδομη διαδοχική εβδομάδα. Μάλιστα ο παγκόσμιος - δείκτης βαρόμετρο S&P 500 βρέθηκε την Παρακευή σε bear market και μένει να αποδειχθεί αν αποφύγει τα χειρότερα.

Τον τρέχον μήνα πάντως επιβεβαιώθηκε το παλιό χρηματιστηριακό ρητό «Sell in May and go away».

Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του κλίματος στα χρηματιστήρια παραμένουν οι κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Οι αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, αλλά φαίνεται να είναι πιθανή μια αύξηση το καλοκαίρι.

Επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις και οι ανησυχίες για ενδεχόμενη ύφεση επιδεινώνουν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και οδηγούν τους επενδυτές μακριά από τα ριψοκίνδυνα assets.

Eνδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι η δραματική προειδοποίηση της Goldman Sachs πως οι προϋποθέσεις για κατάρρευση της αγοράς μετοχών είναι εξωφρενικά υψηλές. Μάλιστα ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει πως δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν εάν ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε πτώση 5% μέσα σε μια ημέρα… σύντομα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Bank of America, με τον επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων Michael Hartnett, να διατυπώνει το σενάριο χρηματιστηριακού χάους, υποστηρίζοντας ότι είναι αναπόφευκτη η πτώση της Wall Street.

Τον κώδωνα του κινδύνου για επερχόμενη διόρθωση στις αγορές έχει χτυπήσει και η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι ο δείκτης βαρόμετρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου S&P 500 θα πέσει στις 3.460 μονάδες (πτώση 15% από τα τρέχοντα επίπεδα), μέχρι το τέλος του 2022.

