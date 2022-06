Ο Σαββίδης και η AKTOR ASPHALTIC, η La Farm και οι Ανεξάρτητοι

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Ο Σαββίδης και η AKTOR ASPHALTIC

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το πρώτο τρίμηνο 2022 ήταν βελτιωμένα σχεδόν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εισηγμένης. Εμάς μας τράβηξε την προσοχή μια μικρή εξέλιξη, με δεκαετή όμως ιστορία. Προσέξαμε πως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το πρώτο τρίμηνο 2022 δεν ενσωματώθηκε η AKTOR ASPHALTIC LTD. Γιατί; Διότι το 50% που διέθετε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κυπριακή AKTOR ASPHALTIC LTD, πουλήθηκε στην κυπριακή Makis Savvides Group of Companies, η οποία ήταν κάτοχος του άλλου 50%. Ο Μάκης Σαββίδης, ο ιδρυτής και πρόεδρος του κυπριακού ομίλου, δραστηριοποιείται στην Κύπρο ως εργολάβος σε έργα υποδομής, στον κατασκευαστικό τομέα και στα λατομεία για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η Makis Savvides Group έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος προμηθευτής δομικών υλικών στην Κύπρο και για αρκετά χρόνια εξάγει αδρανή υλικά (σιδηροδρομικό έρμα) σε γειτονικές χώρες. Η AKTOR ASPHALTIC LTD ιδρύθηκε το 2011 ως κοινή εταιρεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της Makis Savvides Group. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν από τις κερδοφόρες θυγατρικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το day by day management γινόταν από την Makis Savvides Group. Έτσι, η σημερινή Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε και πούλησε το 50% της συμμετοχής της στον κυπριακό όμιλο, ο οποίος ήδη μετονόμασε την AKTOR ASPHALTIC LTD σε MA. SAVVIDES ASPHALTIC LTD.

Οι Ανεξάρτητοι

Καθώς το τελευταίο διάστημα είχε από πολλές πλευρές εγερθεί το ζήτημα της ανεξαρτησίας μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αθηνών, τα οποία παράλληλα κατέχουν ανώτατες θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και εισηγμένες επιχειρήσεις, η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών της ΕΧΑΕ «εξέτασε» το θέμα. Που κατάληξε; Σε δύο βασικά συμπεράσματα: Το πρώτο. Από τη στιγμή που δεν υφίσταται πελατειακή σχέση μεταξύ της εταιρείας και των στελεχών εταιρειών που είναι είτε εισηγμένες εταιρείες, είτε συμμετέχοντες στις υποδομές της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «δεν υφίσταται σχέση η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της εταιρείας είτε των εισηγμένων με τις οποίες συνδέονται τα εν λόγω πρόσωπα». Το δεύτερο συμπέρασμα συνοψίζεται στο ότι η συμμετοχή των εν λόγω στελεχών με τις υφιστάμενες ιδιότητές τους σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες «δεν αποκλείει αυτομάτως τη δυνατότητα τους να συμμετέχουν ως ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καθόσον σύμφωνα με τη Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων τυχόν συγκεκριμένη περίσταση δύναται να διαχειριστεί μεταξύ άλλων με την απόσυρση των προσώπων από συμμετοχή σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. ψηφοφορία) σχετικά με το θέμα του περιστατικού». Δηλαδή εάν το Χρηματιστήριο αποφασίζει για την Τράπεζα Πειραιώς ή την Alpha Bank ή την Eurobank ή την Εθνική Τράπεζα, τα σχετικά μέλη του ΔΣ του ΧΑΑ που εργάζονται σε αυτές δεν θα μετέχουν στη συζήτηση. Αναρωτιόμαστε τί θα συμβεί σε περίπτωση που το ΔΣ του ΧΑΑ πρέπει να αποφασίσει για ένα θέμα που αφορά συνολικά τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως, οι αναγκαστικές απουσίες να εγείρουν θέμα νόμιμης σύνθεσης του οργάνου κατά την λήψη της απόφασης. Λεπτομέρειες…

Οι επόπτες του «greenwashing»

H έφοδος των γερμανικών Αρχών στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στην DWS Group, τη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της γερμανικής τράπεζας, προκειμένου να διερευνήσουν καταγγελίες για «greenwashing», δηλαδή καταγγελίες που φέρουν τον τραπεζικό κολοσσό να παραπλανά επενδυτές και καταναλωτές για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, έχουν να προστεθούν σε μια σειρά πρόσφατων πρωτοβουλιών εποπτών και ρυθμιστών για την αντιμετώπιση των πρακτικών «greenwashing». Είχε προηγηθεί στις αρχές Μαΐου η αναφορά της βρετανικής Αρχής Προτύπων Διαφήμισης (ASA), η οποία είχε κατηγορήσει την HSBC ότι κάνει χρήση του «greenwashing» για να εξωραΐζει την περιβαλλοντική εικόνα του ιδρύματος. Το ερώτημα είναι ποιος προστατεύει στην Ελλάδα τους επενδυτές και τους καταναλωτές από το «greenwashing»; Το κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού; Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Το ΕΣΡ; Η Οικονομική Εισαγγελία; Το νομοθετικό πλαίσιο – και σε αυτήν την περίπτωση- είναι «θολό» και η συναρμοδιότητα δημιουργεί ένα μπάχαλο που στο τέλος εξυπηρετεί μόνον τους επιτήδειους. Και στους επιτήδειους δυστυχώς συγκαταλέγονται και τα τμήματα marketing μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που κατά καιρούς υπερβάλουν ως προς τις κλιματικές ανησυχίες και τις πράσινες επενδύσεις των επιχειρήσεων τους.

Η La Farm

Προ μηνών ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προχώρησε στην οριστική ανάκληση και αφαίρεση της πιστοποίησης παραγωγής φέτας ΠΟΠ της θεσσαλικής γαλακτοβιομηχανίας La Farm, ιδιοκτησίας της οικογένειας Πλεξίδα. Αυτό έγινε διότι μετά από έλεγχο σε δείγμα φέτας της La Farm που εστάλη στο Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν περιείχε αποκλειστικά αγελαδινό γάλα και σε καμία περίπτωση πρόβειο και γίδινο όπως θα έπρεπε. Η Διοίκηση Πλεξίδα αρνήθηκε εξ αρχής τα πάντα και προσέφυγε στα δικαστήρια, αμφισβητώντας τις αποφάσεις της Διοίκησης. Ωστόσο, η απόφαση του ΕΛΓΟ Δήμητρα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η La Farm, διατηρώντας διαφορετική εταιρική μορφή και την ονομασία Πλεξίδας Αθ. και Υιοί Ο.Ε. - Βιογάλ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα κλιμάκια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ και της είχαν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα και μιλώντας για συσκευαστικό λάθος. Αν και με αυτά και με τα άλλα, η εταιρεία έχει βρεθεί σε δυσχερή θέση, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε από το να προχωρήσει σε επενδύσεις για να επεκτείνει την μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων της στα Τρίκαλα. Το επενδυτικό σχέδιο της La Farm ύψους 3 εκατ. ευρώ έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και θα λάβει επιχορήγηση 1 εκατ. ευρώ με την μορφή φορολογικής απαλλαγής. Ελπίζουμε μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να εξαλειφθούν τα συσκευαστικά λάθη.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

