Η Greenvolt Next Greece και ο Λιανός, το Thermopylae Forum 2023 και τα φωτοβολταϊκά της Aegean

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Greenvolt Next Greece

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η επενδυτική ανθρωπογεωγραφία πίσω από τη νεοσύστατη ενεργειακή εταιρεία Greenvolt Next Greece, η οποία αποτελεί προϊόν σύμπραξης μεταξύ του ελληνικού Ομίλου Globalsat και του Πορτογαλικού Όμιλου Greenvolt. Η Greenvolt Next Greece θα δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έργων ιδιοκατανάλωσης, στην ανάπτυξη έργων ενεργειακών κοινοτήτων, στην ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και στο IoT Smart Metering που περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο. Η Greenvolt Next Greece συστάθηκε στις 3 Μαρτίου στην Αθήνα από την κυπριακή εταιρεία VAPAD LTD (πρώην GOLDEN NEXUS ADVISORY LIMITED και πρώην CKOPA TRADING LTD) και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Αυτό που τραβάει την προσοχή είναι πως εκτός από τους Πορτογάλους João Manuel Manso Neto και Duarte Ferreira της Greenvolt και τον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον CEOτου Ομίλου Globalsat, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Greenvolt Next Greece μετέχει ο Ηλίας Λιανός, επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας Αρχιροδον με έδρα την Ολλανδία, γνωστός από την υπόθεση της Proton Bank και την θητεία του στον Πανιώνιο. Ακόμη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Greenvolt Next Greece μετέχει και ο ελληνo-αυστριακός Σπύρος Μαρτίνης – Σπέτελ (Spyros Martinis Spettel) CEO της Ocean Winds, εταιρείας που αποτελεί κοινοπραξία των EDPR και ENGIE και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Είπαμε, ενδιαφέρουσα επενδυτική ανθρωπογεωγραφία…

H EPSILON NET

Κέρδη 50% καταγράφει σε δωδεκάμηνη βάση η μετοχή της EPSILON NET με τις οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης να τροφοδοτούν την άνοδο του τίτλου της. Είναι ενδεικτικό πως ο κύκλος εργασιών του ομίλου της EPSILON NET ανήλθε το 2022 σε 75,11 εκατ. ευρώ, έναντι 50,51 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 49%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 25,05 εκατ. ευρώ, έναντι 15,09 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70% ανερχόμενα σε 18,30 εκατ. ευρώ, έναντι 10,78 εκατ. ευρώ το 2021. Μέρος από αυτά τα 18,30 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας.

H Aegean Airlines

Στις 30 Μαρτίου θα παρουσιάσει η Διοίκηση της Aegean Airlines την επόμενη φάση του σχεδίου της για το πρώτο οικοσύστημα υπηρεσιών υποστήριξης για την αερομεταφορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει την ανάπτυξη Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων και την εγκατάσταση 35.000 m2 φωτοβολταϊκών πάνελ, 3 MW ισχύος. Η παρουσίαση θα γίνει στην τεχνική βάση της Aegean Airlines στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», χώρος που σύντομα θα φιλοξενεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» Hangar στην Ευρώπη.

Thermopylae Forum 2023

Η μετάθεση των εκλογών χάλασε τον προγραμματισμό των περισσοτέρων πολιτευτών. Μεταξύ άλλων κατέστησε και λιγότερο σημαντικά events που είχαν σχεδιασθεί με προεκλογική στόχευση. Μεταξύ αυτών και το «Στρατηγικό Συνέδριο Thermopylae Forum 2023». Το εν λόγω συνέδριο με θέμα «Κοινωνία και Πολιτισμός στο Επίκεντρο της Περιφερειακής Ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στο Καινοτομικό Μουσείο Θερμοπυλών. Το φόρουμ συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και το LamiaReport, με την συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς του Δήμου Λαμιέων, του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα, η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα των υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών & Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. Περίεργο; Όχι. Δεδομένου ότι στο συνέδριο θα έχουν την τιμητική τους ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γιάννης Οικονόμου. Μάλιστα η Προεδρία της Κυβέρνησης προχώρησε και σε απευθείας ανάθεση στην Cultcom IKE, ύψους 10.000 ευρώ περίπου, προκειμένου να παρέχει υποστηρικτικές εργασίες στο συνέδριο. Βλέπετε όλοι υπολόγιζαν πως θα είχαμε εκλογές στις 7 Απριλίου…

