«Εξοικονομώ 2025»: Σε αναμονή οι δικαιούχοι
Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν το φθινόπωρο
Σε φάση αναμονής παραμένουν τα νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», καθώς η διαδικασία αξιολόγησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πότε αναμένονται εξελίξεις
- Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν το φθινόπωρο.
- Αυτό θα σηματοδοτήσει την ουσιαστική εκκίνηση του προγράμματος.
- Εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν ανησυχία, καθώς έχουν περάσει ήδη 4 μήνες χωρίς πρόοδο, ενώ το πρόγραμμα «τρέχει» με τους περιορισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης.
- Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2026.
Τι προβλέπει το «Εξοικονομώ 2025»
- Προϋπολογισμός: 434 εκατ. ευρώ.
- Ενισχύσεις: 396,1 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους (με ΦΠΑ).
- 27,3 εκατ. για οικογένειες με ΑμεΑ.
- 91,2 εκατ. για σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς.
- Στόχος: Εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30% και αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
- Κατοικίες που θα αναβαθμιστούν: περίπου 11.500.
Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 100% για ειδικές κατηγορίες.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις
- Αντικατάσταση κουφωμάτων.
- Θερμομόνωση.
- Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
- Ζεστό νερό με χρήση ΑΠΕ.
- Smart home συστήματα & αποθήκευση ενέργειας.
Ποιοι εντάσσονται
- Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα).
- Μισθωτές με μισθωτήριο διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών.
Ειδικές κατηγορίες
- Πληγέντες φυσικών καταστροφών.
- Οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ.
- Τρίτεκνες οικογένειες.
Προϋποθέσεις κατοικίας
- Να υφίσταται νόμιμα.
- Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
- Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
- Να ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη (βάσει Α’ ΠΕΑ).
