«Εξοικονομώ 2025»: Σε αναμονή οι δικαιούχοι

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν το φθινόπωρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε φάση αναμονής παραμένουν τα νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», καθώς η διαδικασία αξιολόγησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Πότε αναμένονται εξελίξεις

  • Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν το φθινόπωρο.
  • Αυτό θα σηματοδοτήσει την ουσιαστική εκκίνηση του προγράμματος.
  • Εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν ανησυχία, καθώς έχουν περάσει ήδη 4 μήνες χωρίς πρόοδο, ενώ το πρόγραμμα «τρέχει» με τους περιορισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2026.

Τι προβλέπει το «Εξοικονομώ 2025»

  • Προϋπολογισμός: 434 εκατ. ευρώ.
  • Ενισχύσεις: 396,1 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους (με ΦΠΑ).
  • 27,3 εκατ. για οικογένειες με ΑμεΑ.
  • 91,2 εκατ. για σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς.
  • Στόχος: Εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30% και αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
  • Κατοικίες που θα αναβαθμιστούν: περίπου 11.500.
    Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 100% για ειδικές κατηγορίες.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Θερμομόνωση.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Ζεστό νερό με χρήση ΑΠΕ.
  • Smart home συστήματα & αποθήκευση ενέργειας.

Ποιοι εντάσσονται

  • Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα).
  • Μισθωτές με μισθωτήριο διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών.

Ειδικές κατηγορίες

  • Πληγέντες φυσικών καταστροφών.
  • Οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ.
  • Τρίτεκνες οικογένειες.

Προϋποθέσεις κατοικίας

  • Να υφίσταται νόμιμα.
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Να ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη (βάσει Α’ ΠΕΑ).

