Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου για εκείνους που δεν τον εκδώσουν

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού, εγκαινιάζοντας επίσημα τη γενικευμένη χρήση του για όλους τους πολίτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) αποτελεί τον νέο μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα – όπως τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας. Η υιοθέτησή του θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο, αλλά και για τη διευκόλυνση διαδικασιών που σταδιακά θα επεκταθούν και στον ιδιωτικό τομέα.

Ήδη ο Προσωπικός Αριθμός αποτυπώνεται στη νέα ταυτότητα (στην πίσω όψη), καθώς και στην ψηφιακή μορφή της μέσω του gov.gr wallet. Μάλιστα, από τις 29 Ιουνίου 2025, η κατοχή Προσωπικού Αριθμού θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας, εκτός από περιπτώσεις καθυστέρησης που δεν οφείλονται στον πολίτη.

Σε ποιες συναλλαγές θα χρησιμοποιείται

Αρχικά, ο Προσωπικός Αριθμός θα χρησιμοποιείται κυρίως στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Στη συνέχεια, όμως, αναμένεται να ενταχθεί και σε ιδιωτικές διαδικασίες, όπως συναλλαγές με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης.

Δομή και βασικά χαρακτηριστικά

Ο νέος αριθμός είναι μόνιμος και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις ή άλλες μεταβολές. Η μορφή του έχει οριστεί ως εξής:

12 ψηφία συνολικά.

Τρία αλφαριθμητικά στοιχεία στην αρχή (τα δύο επιλέγονται από τον πολίτη, το τρίτο είναι ψηφίο ελέγχου).

Ο ΑΦΜ του πολίτη που ακολουθεί.

Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo

Η έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myInfo, με τους κωδικούς Taxisnet και την προϋπόθεση ότι ο πολίτης έχει δηλωμένο αριθμό κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Τα βήματα είναι:

Είσοδος στην εφαρμογή με Taxisnet. Διπλή ταυτοποίηση με κωδικό OTP. Αυτόματη ανάκτηση και προβολή στοιχείων από τα κρατικά μητρώα. Υποβολή αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση αναντιστοιχίας. Ολοκλήρωση της διαδικασίας και αυτόματη απόδοση του ΠΑ.

Ήδη περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες έχουν αξιοποιήσει τη διαδικασία, προχωρώντας σε διορθώσεις και επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικές κατηγορίες πολιτών

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη διαδικασία για συγκεκριμένες ομάδες:

Για ανηλίκους, η έκδοση γίνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα μέσω myInfo ή στα ΚΕΠ.

Πολίτες χωρίς κωδικούς Taxisnet ή χωρίς δηλωμένο κινητό μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ΚΕΠ ή σε προξενικές αρχές του εξωτερικού.

Σε περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης, η διαδικασία απαιτεί φυσική παρουσία και προσκόμιση της σχετικής δικαστικής πράξης.

Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται για να βάλει τέλος στην πολυδιάσπαση των μητρώων και να γίνει το νέο «κλειδί» ταυτοποίησης για κάθε πολίτη σε όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο – και σύντομα και με τον ιδιωτικό τομέα.