Όσοι νέοι  επιλέγουν από ανάγκη το ενοίκιο, δουλεύουν και δεύτερη δουλειά

Ακρίβεια: Μονόδρομος για τους 30ρηδες η διαμονή στην πατρική στέγη
Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια. Η οικονομική ανεξαρτησία για τους σημερινούς τριαντάρηδες αποδεικνύεται όνειρο… και μάλιστα άπιαστο. Οι χαμηλοί μισθοί και τα πανάκριβα ενοίκια τους αναγκάζουν να επιστρέφουν στο πατρικό τους ή να κάνουν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα.

Η Φωτεινή, ελεύθερη επαγγελματίας, λίγο μετά τα τριάντα, ενώ έμενε μόνη της αναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό της, ξεχνώντας την ανεξαρτησία της.

«Αποφάσισα να γυρίσω για τέσσερις μήνες, αρχικά, στο πατρικό μου, τελικά αυτό έχει γίνει τέσσερα χρόνια». Ο λόγος; Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της αυτόνομης στέγης.

«Ικανοποιητικός είναι ο μισθός μου αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πληρώσω ενοίκιο, ρεύμα, διατροφή κτλ, οπότε συνεχίζω να μένω στο πατρικό μου. Είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθείς».

Μεγάλο το κύμα επιστροφής στο πατρικό, για τους Έλληνες τριαντάρηδες τα τελευταία χρόνια, με το κόστος διαβίωσης να είναι δυσβάσταχτο.

Όσοι νέοι επιλέγουν από ανάγκη το ενοίκιο, δουλεύουν και δεύτερη δουλειά.

«Είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι αναπληρώτρια νηπιαγωγός, οπότε έχω έρθει εδώ και δυο χρονιά στην Αθηνά. Όταν είναι 500 ευρώ το ενοίκιο, 800 όλα τα έξοδα. Το εισόδημα ως νηπιαγωγός είναι ένα 900αρι. Όπως τα παίρνουμε στις 9 του μηνά, στις 10 έχουν φύγει όλα. Επομένως αναγκάζεσαι να βρεις δεύτερη δουλειά».

Βραχνάς για τους νέους και η γενικότερη ακρίβεια στα πάγια έξοδα και τα τρόφιμα.

«Στην καλύτερη 450 – 500 ευρώ σου φεύγουν, επομένως είναι πολύ δύσκολο συν η ακρίβεια στα σούπερ μάρκες γιατί και αυτά έχουν ακριβύνει πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο, στη σημερινή εποχή κανένας δε θα κάνει οικογένεια κάτω από τα 30-35».

Για τους σημερινούς τριαντάρηδες, η ανεξάρτητη στέγη δεν είναι ένα δεδομένο βήμα της ενήλικης ζωής αλλά ένα όνειρο που σκοντάφτει στις χαμηλές απολαβές και στο υψηλό κόστος στέγασης.

Τα ενοίκια έχουν πάρει την ανηφόρα εκτός από την Αθήνα και στην επαρχία, με αποτέλεσμα ακόμα και για ένα μικρό διαμέρισμα, ένας νέος εργαζόμενος να καλείται να πληρώσει πάνω από 400 ευρώ.

Στην πιο παραγωγική δεκαετία της ζωής τους, για πολλούς τριαντάρηδες η αυτονομία έχει γίνει πολυτέλεια.

