Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι

Το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, τουλάχιστον 47.000 δικαιούχοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν τα αναδρομικά που υπολογίζεται ότι είναι από 768 ευρώ μέχρι 2.728 ευρώ

Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι
Πληρώνονται σήμερα τα αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, τουλάχιστον 47.000 δικαιούχοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν τα αναδρομικά που υπολογίζεται ότι είναι από 768 ευρώ μέχρι 2.728 ευρώ.

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Αξίζει να τονιστεί ότι περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ, ενώ από τον προσεχή Οκτώβριο θα δοθούν αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι 50.000 απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές.

