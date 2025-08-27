«Πάγωμα» ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως το 2026 – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Στα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνεται επίσης το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών και για το επόμενο έτος

Έως το τέλος του 2026 αναμένεται να παραταθεί η αναστολή του ΦΠΑ για τα νεόδμητα ακίνητα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της φετινής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει το μέτρο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που έχουν στόχο την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, τη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Έτσι, ούτε το 2026 θα εφαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα.

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ καλύπτει όλα τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών με οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα είτε για ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής.

Με το ισχύον καθεστώς, που παρατείνεται και για το 2026, οι αγοραπωλησίες νεόδμητων ακινήτων φορολογούνται αποκλειστικά με φόρο μεταβίβασης 3%. Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παραμένει «παγωμένη» και η επιβολή του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων 15%, ο οποίος αφορά τα κέρδη από πώληση ακινήτου (διαφορά τιμής κτήσης – πώλησης).

Στα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνεται επίσης το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών και για το επόμενο έτος. Οι αλλαγές θα περιοριστούν μόνο στην ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα, χωρίς αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ στα ακίνητα επιβλήθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αρχικά ήταν 19%, ενώ στα χρόνια των Μνημονίων ανέβηκε στο 24%, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε μια ήδη πιεσμένη αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το 2019 αποφασίστηκε η πρώτη τριετής αναστολή, από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, με στόχο την τόνωση του κλάδου. Έκτοτε, το μέτρο παρατείνεται διαρκώς, με την τρέχουσα αναστολή να λήγει στα τέλη του 2025. Όπως όλα δείχνουν, θα δοθεί τουλάχιστον μία ακόμη παράταση, έως το τέλος του 2026.

