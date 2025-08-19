Στο μικροσκόπιο της Εφορίας επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πήραν φέτος μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ βάζει στο στόχαστρό της η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι εικονικές επιστροφές φόρου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» έχουν κινητοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Αρχής, ο οποίος θα διερευνήσει την ορθότητα της επιστροφής των ποσών, προκειμένου να εντοπίσει παρανομίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.

Μετά τον πρώτο αυτόματο έλεγχο που γίνεται στις περιπτώσεις που επιστρέφονται φόροι, θα αρχίσουν διασταυρώσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όπου διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και εν συνεχεία να επιστρέψουν εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Οι διασταυρώσεις θα επικεντρωθούν στους φορολογούμενους που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματα ή τον τζίρο τους αλλά και σε περιπτώσεις ύποπτων τροποποιητικών δηλώσεων. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος είναι πλέον άμεσες.