ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους

Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Newsbomb

ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βελτιωτικές κινήσεις, με διεύρυνση των δικαιούχων, στο επίδομα των 250 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβριο στους 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά με πολλές εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
  • Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

06:56LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

06:53WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για τα νοικοκυριά οι διαρρήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες - Επιστρέφουν και βρίσκουν τα σπίτια λεηλατημένα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή θα είναι η «γραμμή» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Απελπισμένοι οι γονείς για τις τιμές – «Θέλουμε πάνω από 300 ευρώ για κάθε παιδί»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μας χτυπούν γιατί είμαστε η φωνή της αλήθειας»: Δημοσιογράφος από τη Γάζα μιλά στο Newsbomb

06:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες – Ο δράστης είχε αλλάξει όνομα και ταυτότητα φύλου σε ηλικία 17 ετών

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

04:28ΚΟΣΜΟΣ

NATO:Τον στόχο του 2% θα καλύψουν φέτος όλες οι χώρες μέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες – Ο δράστης είχε αλλάξει όνομα και ταυτότητα φύλου σε ηλικία 17 ετών

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

06:56LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

06:53WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ