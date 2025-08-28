ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους
Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
Βελτιωτικές κινήσεις, με διεύρυνση των δικαιούχων, στο επίδομα των 250 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβριο στους 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά με πολλές εξαιρέσεις και περιορισμούς.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:
- Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
- Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
