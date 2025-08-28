Νέοι κανόνες της ΕΕ για αναλήψεις από ΑΤΜ - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και τα... ψιλά γράμματα

Το ακριβές ποσό κοινοποιείται πριν από την επιβεβαίωση, δίνοντας στον πελάτη την επιλογή να ακυρώσει τη συναλλαγή εάν το κρίνει πολύ υψηλό

Πρόσφατα η κυβέρνηση έπειτα από τα φαινόμενα με τα ιδιωτικά ΑΤΜ και τις χρεώσεις για απλές αναλήψεις μετρητών προχώρησε παρέμβαση και ουσιαστικά μηδενίζει όλες τις τραπεζικές προμήθειες και κυρίως εκείνες που επιβάλλονται στις αναλήψεις των ΑΤΜ.

Όμως τώρα έρχονται νέοι κανόνες της ΕΕ για τις αναλήψεις από ΑΤΜ. Πλέον η τράπεζα στην οποία ανήκει το ΑΤΜ αποφασίζει για το τέλος, όχι ο χρήστης....



Αυτή η αλλαγή εισήχθη με ευρωπαϊκή οδηγία. Η προμήθεια δεν είναι πλέον τυποποιημένη, αλλά ποικίλλει ανάλογα με την τράπεζα. Το ακριβές ποσό κοινοποιείται πριν από την επιβεβαίωση, δίνοντας στον πελάτη την επιλογή να ακυρώσει τη συναλλαγή εάν το κρίνει πολύ υψηλό.

Οι αλλαγές στους κανόνες για τις αναλήψεις από ATM

Οι κανόνες για την ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ που δεν ανήκει στην τράπεζά τους αλλάζουν. Από τα τέλη Ιουνίου, η χρέωση δεν εφαρμόζεται πλέον από το τραπεζικό ίδρυμα, όπου ο χρήστης άνοιξε τον τρεχούμενο λογαριασμό του. Αντ' αυτού, η τράπεζα στην οποία ανήκει το ΑΤΜ καθορίζει τη χρέωση, εμφανίζοντας το ποσό πριν από την πραγματοποίηση της ανάληψης.

Αυτή η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τις συνήθειες των χρηστών, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να βασίζονται σε τυπικές χρεώσεις. Αυτές θα διαφέρουν κατά καιρούς , ανάλογα με το ΑΤΜ που επιλέγουν. Αυτή η μεταρρύθμιση ευρωπαϊκού τύπου έχει στόχο να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά θα εγείρει και ορισμένες πρόσθετες αβεβαιότητες .

Στόχος της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τις 28 Ιουνίου, όποιος έκανε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ που δεν ανήκε στην τράπεζά του, χρεωνόταν μια τυπική χρέωση, η οποία καθοριζόταν από την τράπεζα στην οποία διατηρούσε τον τρεχούμενο λογαριασμό του. Από τώρα και στο εξής, όποιος χρησιμοποιεί ΑΤΜ θα αντιμετωπίζει μια εντελώς νέα κατάσταση: η τράπεζα στην οποία ανήκει το ΑΤΜ αποφασίζει τη χρέωση και την κοινοποιεί στον χρήστη εκ των προτέρων. Ο πελάτης έχει την επιλογή να ακυρώσει τη συναλλαγή εάν τη θεωρεί πολύ ακριβή ή ακατάλληλη για το ποσό που χρειάζεται να κάνει ανάληψη.

Με άλλα λόγια, μόλις βρεθεί στο ΑΤΜ, ο καταναλωτής θα γνωρίζει πόσα θα πρέπει να ξοδέψει για να κάνει ανάληψη μετρητών και μπορεί να αποφασίσει ανάλογα. Δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις στον τρεχούμενο λογαριασμό του.

Αυτή η καινοτομία εισήχθη με μια πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία, που αφορά στο τραπεζικό σύστημα, ιδίως σε περιπτώσεις επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Εδώ και αρκετό καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ενεργά για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και σαφήνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση πιο δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, το σύστημα που ίσχυε απαιτούσε από την τράπεζα, στην οποία ο πελάτης διατηρούσε λογαριασμό να αποφασίζει το ύψος της προμήθειας, ακόμη και κατά την ανάληψη χρημάτων από διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό θα δημιουργούσε μια κατάσταση που δεν ήταν διαφανής, καθώς εμπόδιζε τους πελάτες να κατανοήσουν το πραγματικό κόστος αυτού του είδους συναλλαγής. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές, το συνειδητοποιούσαν μόνο όταν λάμβαναν την κατάσταση του λογαριασμού τους, η οποία ανέφερε την προμήθεια.

Το νέο σύστημα καθιστά υπεύθυνη την τράπεζα που κατέχει το ΑΤΜ, επιτρέποντάς της να ορίζει τις δικές της χρεώσεις. Και, πάνω απ 'όλα, πρέπει να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες με διαφάνεια στον τελικό πελάτη.

Ποια εργαλεία έχει στη διάθεσή του ο χρήστης;

Πώς μπορούν οι χρήστες να προστατευτούν από αυτές τις αλλαγές;

Καταρχάς, η χρέωση είναι ορατή πριν από την πραγματοποίηση ανάληψης: κάθε ΑΤΜ πρέπει να την εμφανίζει ευκρινώς, ειδικά επειδή μπορεί να διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα και από ΑΤΜ σε ΑΤΜ.

Μόλις ο πελάτης δει τη χρέωση, μπορεί να επιβεβαιώσει την ανάληψη ή να ακυρώσει τη συναλλαγή χωρίς να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος.

Από αυστηρά εμπορική άποψη, αυτό ανοίγει πολλές ευκαιρίες για τις τράπεζες, και ιδιαίτερα τα υποκαταστήματα, οι οποίες θα μπορούν να επεκτείνουν την τιμολογιακή τους στρατηγική, διαφοροποιώντας το κόστος ανάλογα με τον τύπο του πελάτη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ΑΤΜ.

Επωφελούνται και οι καταναλωτές;

Για αυτούς, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια: θα γνωρίζουν αμέσως πόσο πρέπει να πληρώσουν για την ανάληψη, χωρίς εκπλήξεις όταν λάβουν την απόδειξή τους. Επιπλέον, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος, είναι λογικό να αναμένεται μείωση των χρεώσεων για την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Αυτό που θα κερδίσουν οι τελικοί χρήστες, σε κάθε περίπτωση, είναι μεγαλύτερη ενημέρωση, έχοντας τη δυνατότητα να συγκρίνουν το κόστος μεταξύ διαφορετικών ΑΤΜ και να επιλέγουν το φθηνότερο.

