ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 179.946.340 ευρώ - Όλοι οι δικαιούχοι

Τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών

Newsbomb

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 179.946.340 ευρώ - Όλοι οι δικαιούχοι
Αρχείου Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, καταβάλλονται στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι - 22.155.832 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι -37.559.959 ευρώ
  • Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι - 87.617.265 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι -171.379 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι -181.420 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι - 4.960.277 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι - 9.056.628 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι - 65.556 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι - 12.909.500 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι - 5.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι- 229.225 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι -34.284 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι - 475.729 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι - 1.627.954 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι - 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή το Σαββατοκύριακο - Βροχές και καταιγίδες με άρωμα... Ιταλίας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη: «Δεν θα γίνουμε Γαλλία» - Επίθεση σε Ανδρουλάκη για 13ο και 14ο μισθό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 179.946.340 ευρώ - Όλοι οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

05:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν 3.350 πυραύλους στην Ουκρανία μετά την επίθεση στο Κίεβο

04:37ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο παιδιών που δολοφονήθηκαν - «Δώστε στα παιδιά σας σήμερα μια αγκαλιά»

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Καμιά πιθανότητα» ο στρατός των ΗΠΑ να προχωρήσει σε εισβολή και αλλαγή καθεστώτος

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες σε Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Πάνω από 6000 πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν αποχωρούν λόγω έλλειψης τροφίμων

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επίθεση σε ΕΕ για την συμφωνία για τα πυρηνικά - Την κατηγορεί για αδιαλλαξία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία - Επιβάλλουν την Σαρία

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συγκροτούν ειδική ομάδα κατά των «εχθρικών drones»

00:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα, ίσως υπάρξουν αποχωρήσεις» - Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

00:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο επισκέπτεται Μεξικό και Ισημερινό με φόντο μετανάστευση, καρτέλ και Κίνα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ - Πότε είναι η κλήρωση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

04:37ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο παιδιών που δολοφονήθηκαν - «Δώστε στα παιδιά σας σήμερα μια αγκαλιά»

23:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Τράβηξε... 31 ο Γιάννης και «έκαψε» τους Ιταλούς!

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη: «Δεν θα γίνουμε Γαλλία» - Επίθεση σε Ανδρουλάκη για 13ο και 14ο μισθό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα highlights της «πεντάρας» που τον έστειλε στη League Phase του Europa League

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ