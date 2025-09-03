Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Οκτωβρίου 2025 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι

06:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:28LIFESTYLE

Αντώνης Βαρδής: Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

06:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση – Πάνω από 319.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2025

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ