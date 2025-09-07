Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή

Στους κινδύνους που υπάρχουν με το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» ενοικίων, την κοινωνική κατοικία και το στεγαστικό πρόβλημα αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, η μεσίτρια, Άννα Μωκάκου.

Το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» θα εφαρμοστεί μέσα στο 2026. Πρόκειται για μία νέα βεβαίωση, που θα αποδεικνύει στους ιδιοκτήτες σπιτιών την φερεγγυότητα του υποψήφιου ενοικιαστή, ότι δεν έχει, δηλαδή, εκκρεμείς οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες ή ΔΕΚΟ.

Το νέο αυτό μέτρο αποσκοπεί να δώσει το κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέτουν τo σπίτι τους στην αγορά, χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν «κακοπληρωτές».

Λύση για το στεγαστικό ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων; Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, κάτι το οποίο εγείρει ανησυχία για το, αν θα παραβιαστούν προσωπικά δεδομένα των ενοικιαστών.

«Πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, γιατί οι οφειλές εμπίπτουν σε αυτά», υπογράμμισε η κυρία Μωκάκου.

Η ίδια αναδεικνύει το ζήτημα της αύξησης της ψυχολογικής επιβάρυνσης των ανθρώπων που ζουν στο ενοίκιο, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να βρουν σπίτι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.