ATM: Η κίνηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν έχετε βγάλει χρήματα

Ανάληψη μετρητών ή μια απλή συναλλαγή σε ΑΤΜ μοιάζει με μια καθημερινή και μάλλον αδιάφορη διαδικασία, όμως υπάρχει μια αυτόματη κίνηση που μπορεί να σας εκθέσει σε απάτες χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε.

Σύμφωνα με προειδοποιήσεις ειδικών στην τραπεζική ασφάλεια, μια μικρή λεπτομέρεια είναι αρκετή για να δώσει στους επιτήδειους πληροφορίες που αξιοποιούν για να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πελάτες.

Με τη χρήση καρτών και ψηφιακών πληρωμών να έχει πλέον γίνει συνήθεια, όλο και λιγότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν με μετρητά. Παρ’ όλα αυτά, όταν χρειάζεται να πάνε σε ΑΤΜ, οι περισσότεροι είναι προσεκτικοί: καλύπτουν το PIN, κοιτούν αν κάποιος τους παρακολουθεί, κρατούν την κάρτα τους ασφαλή.

Το πρόβλημα εμφανίζεται στο τέλος της συναλλαγής, όταν το μηχάνημα ρωτά αν θέλετε απόδειξη.

Η απόδειξη που αποκαλύπτει περισσότερα απ’ όσα νομίζετε

Πολλοί χρήστες πατούν μηχανικά «ΝΑΙ». Αυτό το φαινομενικά αθώο χαρτάκι, ωστόσο, περιέχει δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν με δόλιο τρόπο. Δεν εμφανίζει ούτε το PIN ούτε ολόκληρο τον αριθμό της κάρτας, αλλά δείχνει τα τελευταία ψηφία και το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Για έναν έμπειρο απατεώνα, αυτά τα στοιχεία αρκούν ώστε να καλέσει από άγνωστο αριθμό, να παρουσιαστεί ως υπάλληλος της τράπεζας και να εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του θύματος.

Οι τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές τονίζουν ότι η απόδειξη δεν πρέπει να υποτιμάται.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι τράπεζες συμβουλεύουν να μην ζητάτε απόδειξη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητη. Αν τελικά την πάρετε, φυλάξτε την προσεκτικά ή καταστρέψτε την πριν την πετάξετε.

Αντίστοιχες οδηγίες δίνουν και οι αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας ότι οι αποδείξεις δεν πρέπει να μένουν εκτεθειμένες δίπλα στα μηχανήματα, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν από τρίτους με κακόβουλες προθέσεις.

Μικρές κινήσεις αυτοπροστασίας

Η καλύτερη άμυνα παραμένει η πρόληψη:

Μην αποθηκεύετε αποδείξεις σε εύκολα προσβάσιμα πορτοφόλια ή τσάντες.

Αν τις χρειάζεστε, σκίστε τες ή καταστρέψτε τες πριν τις πετάξετε.

Μην δίνετε ποτέ τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου μετά από απρόσμενη επικοινωνία.

Οι απάτες βασίζονται κυρίως στην απροσεξία, επομένως η προσοχή στις λεπτομέρειες μπορεί να αποτρέψει οικονομική ζημιά ή ακόμη και κλοπή ταυτότητας. Σε μια εποχή όπου τα μετρητά χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο, η προστασία τόσο των ψηφιακών όσο και των έντυπων πληροφοριών γίνεται κρίσιμη.

Ένα μικρό χαρτάκι, όπως η απόδειξη του ΑΤΜ, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όσα φαντάζεστε.