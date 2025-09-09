Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

Εισοδηματικές «ανάσες» θα πάρουν από 1/1/2026 καθώς οι νέοι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι υπάλληλοι με παιδιά αλλά και οι ένστολοι, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ένστολοι θα έχουν διπλό όφελος τόσο λόγω των ονομαστικών αυξήσεων που θα λάβουν στις αποδοχές τους αλλά και εξαιτίας της νέας φορολογικής κλίμακας που οδηγεί σε μικρότερη παρακράτηση φόρου.

Ειδικότερα, τα οφέλη για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους διαμορφώνονται ως εξής:

260.000 εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών. Από τον Ιανουάριο του 2026 θα δουν αισθητή αύξηση των καθαρών τους αποδοχών εξαιτίας της χαμηλής παρακράτησης. Για παράδειγμα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτοί άνω των 30 ετών. Οι μισθωτοί άνω των 30 ετών θα έχουν υψηλότερες καθαρές αποδοχές λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Για παράδειγμα, μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ δηλαδή 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει όφελος 85,71 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού. Αντίστοιχα, τρίτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ, θα δει μείωση φόρου 1.300 ευρώ ή 92,86 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, το επόμενο έτος θα έχει όφελος σχεδόν έναν μισθό. Τέλος, πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 περισσότερα από 151.000 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα έχουν αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, οι οποίες μεσοσταθμικά θα διαμορφωθούν από 111 έως και 145 ευρώ μηνιαίως. Στους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 ευρώ Συγκεκριμένα, 75.567 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν μέση αύξηση 145 ευρώ, 55.207 στελέχη της Αστυνομίας θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ, 12.448 στελέχη της Πυροσβεστικής θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ ενώ 8.200 στελέχη στο Λιμενικό κερδίζουν αύξηση 111 ευρώ το μήνα.

Με τις αλλαγές αυτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα,

στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ,

στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά.

Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι. Πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων από τον Απρίλιο του 2026 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στους μισθούς λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

Δείτε επίσης το βίντεο:

Διαβάστε επίσης