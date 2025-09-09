Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

«Ανάσα» για πολλές κατηγορίες φορολογουμένων μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης  

Newsbomb

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εισοδηματικές «ανάσες» θα πάρουν από 1/1/2026 καθώς οι νέοι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι υπάλληλοι με παιδιά αλλά και οι ένστολοι, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ένστολοι θα έχουν διπλό όφελος τόσο λόγω των ονομαστικών αυξήσεων που θα λάβουν στις αποδοχές τους αλλά και εξαιτίας της νέας φορολογικής κλίμακας που οδηγεί σε μικρότερη παρακράτηση φόρου.

Ειδικότερα, τα οφέλη για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους διαμορφώνονται ως εξής:

260.000 εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών. Από τον Ιανουάριο του 2026 θα δουν αισθητή αύξηση των καθαρών τους αποδοχών εξαιτίας της χαμηλής παρακράτησης. Για παράδειγμα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτοί άνω των 30 ετών. Οι μισθωτοί άνω των 30 ετών θα έχουν υψηλότερες καθαρές αποδοχές λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Για παράδειγμα, μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ δηλαδή 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει όφελος 85,71 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού. Αντίστοιχα, τρίτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ, θα δει μείωση φόρου 1.300 ευρώ ή 92,86 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, το επόμενο έτος θα έχει όφελος σχεδόν έναν μισθό. Τέλος, πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 περισσότερα από 151.000 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα έχουν αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, οι οποίες μεσοσταθμικά θα διαμορφωθούν από 111 έως και 145 ευρώ μηνιαίως. Στους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 ευρώ Συγκεκριμένα, 75.567 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν μέση αύξηση 145 ευρώ, 55.207 στελέχη της Αστυνομίας θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ, 12.448 στελέχη της Πυροσβεστικής θα έχουν μέση αύξηση 111 ευρώ ενώ 8.200 στελέχη στο Λιμενικό κερδίζουν αύξηση 111 ευρώ το μήνα.

Με τις αλλαγές αυτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

  • στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα,
  • στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ,
  • στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά.

Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι. Πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων από τον Απρίλιο του 2026 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στους μισθούς λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

pinakas.jpg

Δείτε επίσης το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: «Πρασινίζει» η Riga Arena

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ακόμη και για το βόλεϊ για το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: Δείτε το βίντεο με τις Τουρκάλες αθλήτριες σαν πολεμικές μηχανές!

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Προσφυγή κατά του αμερικανικού στρατού από περισσότερες από 100 γυναίκες που εξαναγκάσθηκαν σε πορνεία

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Στεμνίτσα Αρκαδίας - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών στα Χανιά - Μετακινήσεις μετά από ενδείξεις σύνδεσης με την εγκληματική οργάνωση

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης στην Ουκρανία: Από το Τσερνόμπιλ στη Ζαπορίζια - «Είμαστε τυχεροί που δεν έχει συμβεί ακόμη ατύχημα»

13:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Υπεγράφη σύμβαση για την προστασία και ανάδειξη του Μονοπατιού της Αρβανιτιάς

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Τα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας στη λίστα με τα βασικά φάρμακα του ΠΟΥ - «Ρεκόρ» παράνομων σκευασμάτων στην ΕΕ

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα - Ο κόσμος δεν πρέπει να σιωπά»

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεραπετρίτη σε δημοσίευμα για εμπλοκή συγγενή στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

13:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Έκοψε Ρώσο πιανίστα υπό τον φόβο της κατακραυγής στα σχόλια στο facebook

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο Ρομά που έκλεβε μηχανάκια ντελιβεράδων

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ - Τραυματίστηκε ασθενής στο κεφάλι

13:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lidl Ελλάς: Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου – Στο «σφυρί» εικόνες για 20.000€ και Ευαγγέλιο για 50.000€ - Είχαν βρει αγοραστή στη Γερμανία

12:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Οι διαιτητές της αναμέτρησης των προημιτελικών

12:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Τζιχαντιστές αιματοκύλησαν κηδεία σφαγιάζοντας 50 ανθρώπους με ματσέτες

12:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος

12:49LIFESTYLE

Μύκονος: Ερωτική απόδραση στο νησί των Ανέμων για την Τάμτα Μαστοράκη και τον σύζυγό της, Χρήστο Μπέζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κηδεία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 190 χιλιόμετρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας που χτύπησε αστυνομικό

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Δεν είναι γνωστό αν είναι ο κύριος σεισμός, δηλώνει για τα 5,2R που ταρακούνησαν Αττική και Εύβοια ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Newsbomb

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Προσφυγή κατά του αμερικανικού στρατού από περισσότερες από 100 γυναίκες που εξαναγκάσθηκαν σε πορνεία

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

«Καταστροφικό και WOKE» καθυβρίζει ο Τραμπ τον Τομ Χανκς και πανηγυρίζει για την απόφαση του West Point να ακυρώσει τη βράβευση του Οσκαρικού ηθοποιού

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία - «Ήμασταν ήδη χωρισμένοι...»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης στην Ουκρανία: Από το Τσερνόμπιλ στη Ζαπορίζια - «Είμαστε τυχεροί που δεν έχει συμβεί ακόμη ατύχημα»

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Η κίνηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν έχετε βγάλει χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ