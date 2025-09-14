Ακίνητα: Το σχέδιο για να πέσουν πάνω από 25.000 κατοικίες στην αγορά

Με στόχο να διατεθούν στην αγορά τουλάχιστον 20.000 – 25.000 κατοικίες εκκινεί την προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης η κυβέρνηση.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα συνδέονται με το Δημόσιο, στρατόπεδα, κοινωνική αντιπαροχή, σχολάζουσες κληρονομιές, είτε με τα οικιστικά ακίνητα που έχουν οι τράπεζες –στα χαρτοφυλάκιά τους– υπολογίζονται σε περίπου 14.000 κατοικίες και οι servicers, όπως γράφει η Real News.

Στόχος είναι η δημιουργία νέας «δεξαμενής» ακινήτων, που θα καλύψει την αυξημένη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση.

Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραχωρήσει σε ιδιώτες τις παλιές στρατιωτικές κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών «εργαλείων» για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου η πίεση στην αγορά κατοικίας είναι πιο έντονη, με τα ενοίκια και τις τιμές πώλησης να έχουν «εκτιναχθεί».

Μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών έχει δημιουργήσει συνθήκες… ασφυξίας για χιλιάδες πολίτες, ιδιαίτερα νέους και φοιτητές, που δυσκολεύονται να βρουν στέγη, σύμφωνα με τη Real News.

Η αξιοποίηση στρατοπέδων και ακινήτων του Δημοσίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στεγαστικής πολιτικής, με στόχο την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος στέγης που απασχολεί κυρίως τα νέα ζευγάρια και τα χαμηλά εισοδήματα.

Στο Πέραμα, το πρώην στρατόπεδο Αναπτύξεως Μονάδων (ΣΕΑΠ) συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων δρομολογείται να μετατραπεί σε οικιστική περιοχή, ικανή να φιλοξενήσει έως και 2.700 κατοικίες. Υπολογίζεται ότι θα στεγάσει περίπου 8.000 κατοίκους, με πρόβλεψη για κοινωνική στέγη που θα παραχωρείται σε εργαζόμενους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Η προοπτική αυτή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον οικιστικό χάρτη της περιοχής, δημιουργώντας ένα νέο «κύτταρο» αστικής ανάπτυξης.

Στο Χαϊδάρι, η αξιοποίηση του στρατοπέδου Καραϊσκάκη προχωρά με σχέδιο ανέγερσης δώδεκα διώροφων συγκροτημάτων, που θα περιλαμβάνουν περίπου 96 κατοικίες. Το στρατόπεδο διαθέτει συνολικά 93 στρέμματα, από τα οποία το 1/3 προορίζεται για οικιστική χρήση. Ο προϋπολογισμός για την πρώτη φάση του έργου εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, με δυνατότητα διάρκειας έως 99 ετών. Η στόχευση είναι να δοθεί λύση σε ένα στεγαστικό έλλειμμα που εκτιμάται σε περίπου 500.000 κατοικίες πανελλαδικά.

