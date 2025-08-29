Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

Ο Claude Waelti δείχνει σε έναν επισκέπτη το διαμέρισμά του σε μια από τις πιο περιζήτητες γειτονιές της Λωζάνης

Το μεγαλύτερο κομμάτι της Γηραιάς Ηπείρου αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και κατά τα φαινόμενα άλυτο, προς το παρόν, πρόβλημα. Αυτό δεν είναι άλλο από την στέγαση.

Την απάντηση στην στεγαστική κρίση επιχειρεί να δώσει η Ελβετία. Ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών στέγασης στην Ελβετία μπορεί να φαίνεται παράξενος σε πολλούς. Ωστόσο, η βασική ιδέα είναι απλή: τι θα γινόταν αν η ιδιοκτησία σπιτιού δεν είχε κίνητρο το κέρδος και δεν συνεπαγόταν κεφαλαιακά κέρδη;

Οι υποστηρικτές του μοντέλου αυτού, που αποτελεί μια «τρίτη οδό» πέρα από την αγορά ή την ενοικίαση, υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την προσιτή στέγαση, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις.

Το ελβετικό μοντέλο

Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ των New York Times. Λίγα τετράγωνα μακριά από τις όχθες της λίμνης της Γενεύης, ο Claude Waelti δείχνει σε έναν επισκέπτη το διαμέρισμά του σε μια από τις πιο περιζήτητες γειτονιές της Λωζάνης, της ελβετικής πόλης με την εκπληκτική θέα στις γαλλικές Άλπεις από την άλλη πλευρά της λίμνης. Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, ένα μικρό γραφείο, ένα μπαλκόνι με νότιο προσανατολισμό — και κοστίζει 1.760 φράγκα (περίπου 1.900 ευρώ) το μήνα, περίπου το μισό από τα τυπικά ενοίκια στην περιοχή.

In ??, housing cooperatives offer a “third way” between renting & buying: affordable rents, secure homes & vibrant communities. These nonprofit organizations offer apartments at below-market prices while fostering community & sustainability for residents.https://t.co/Oh0uQrZQiW pic.twitter.com/YZXPEBFh8I — Consulate General of Switzerland in New York (@SwissCGNY) August 27, 2025

Η Ελβετία είναι γνωστή για το υψηλό κόστος ζωής, αλλά διαμερίσματα σε προσιτές τιμές, όπως αυτό του κ. Waelti, μπορούν να βρεθούν σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα. Γνωστοί ως συνεταιρισμοί — αν και διαφέρουν από τους αμερικανικούς συνεταιρισμούς — κατασκευάζονται και λειτουργούν από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και αντιπροσωπεύουν μια «τρίτη οδό» πέρα από την κλασική επιλογή μεταξύ ενοικίασης ή αγοράς.

Οι υποστηρικτές λένε ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος σκέφτεται για την προσιτή στέγαση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις.

Οι λεπτομέρειες θα φανούν ξένες σε πολλούς στη Δύση, όπου η δημιουργία οικιστικής περιουσίας. Ωστόσο, η κεντρική ιδέα είναι απλή: Τι θα γινόταν αν η ιδιοκτησία σπιτιού δεν είχε κίνητρο το κέρδος και δεν απέφερε κεφαλαιακά κέρδη;

Στις συνεταιριστικές κατοικίες της Ελβετίας, οι νέοι ένοικοι αγοράζουν μετοχές για να γίνουν δεκτοί στο κτίριο και έχουν μία ψήφο στην εταιρεία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Ο συνεταιρισμός χρησιμοποιεί τα χρήματα για τη συντήρηση του κτιρίου, τη διατήρηση των ενοικίων κάτω από τα επίπεδα της αγοράς και, συχνά, την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, όπως η φροντίδα παιδιών.

Όταν ένας κάτοικος μετακομίζει, οι μετοχές του επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία. Δεν υπάρχει κεφαλαιακό κέρδος.

Ο συνεταιρισμός του κ. Waelti, ο παλαιότερος και μεγαλύτερος της Λωζάνης, περιλαμβάνει 101 κτίρια με διαμερίσματα και στεγάζει περίπου 5.000 ενοικιαστές.

Ενώ οι περισσότερες ελβετικές συνεταιριστικές εταιρείες χρηματοδοτούνται από μόνες τους, οι νεότερες συχνά λαμβάνουν βοήθεια από την κυβέρνηση, η οποία προσφέρει γη σε φθηνότερες τιμές και δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, και μερικές φορές αγοράζει μερίδια σε αντάλλαγμα για στέγαση κατοίκων με χαμηλό εισόδημα. Τα ενοίκια υπολογίζονται αυστηρά με βάση το κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης που να επιδιώκει έσοδα.

«Δεν υπάρχει αυτή η πτυχή της αναζήτησης κερδών», δήλωσε η Isabelle del Rizzo, γενική γραμματέας της Armoup, μιας ένωσης συνεταιριστικών κατοικιών στη γαλλόφωνη περιοχή της Ελβετίας. Και σε αντίθεση με ένα τυπικό κτίριο ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να πουλήσει ή να ανακτήσει το διαμέρισμά σας, «οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς στα διαμερίσματά τους, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν θα τους διώξει».

Οι συνεταιρισμοί διαφέρουν επίσης από άλλες επιλογές χαμηλού κόστους σε όλη την Ευρώπη, όπως τα δημόσια κτίρια. Καταρχάς, οι συνεταιρισμοί δεν προορίζονται απαραίτητα για κατοίκους με χαμηλό εισόδημα. Ο κ. Waelti, που τώρα είναι συνταξιούχος, ήταν στέλεχος σε μια εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων. Στο πάρκινγκ του κτιρίου του υπάρχουν BMW και Mercedes. Το μέσο ενοίκιο στη γειτονιά του είναι 3.600 φράγκα (3.845 ευρώ), σύμφωνα με την Wüest Partner, μια εταιρεία συμβούλων ακινήτων — διπλάσιο από αυτό που πληρώνει ο ίδιος.

«Μπορούμε να κάνουμε διακοπές και να πληρώνουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας», είπε ο κ. Waelti, 63 ετών, ο οποίος ζει στο διαμέρισμά του από το 1991 — τότε το ενοίκιο ήταν 1.638 φράγκα το μήνα — και τώρα είναι πρόεδρος της συνεταιριστικής εταιρείας που το διαχειρίζεται. Τα νέα μέλη πρέπει να πληρώσουν μετοχές αξίας 4.500 φράγκων, που λειτουργούν και ως εγγύηση.

Η πρωτοπόρος Ελβετία

Η Ελβετία είναι από καιρό ηγέτης στον τομέα των συνεταιριστικών κατοικιών, δήλωσε η Alice Pittini, ερευνήτρια στο Housing Europe, μια ομάδα που εκπροσωπεί δημόσιες, συνεταιριστικές και κοινωνικές ομοσπονδίες κατοικιών σε όλη την ήπειρο. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, δεδομένου του καπιταλιστικού πνεύματος της χώρας, αλλά περίπου το 8% των κατοικιών στη Λωζάνη, μια πόλη με περίπου 140.000 κατοίκους, είναι συνεταιριστικές. Ο συνεταιρισμός του κ. Waelti, ο μεγαλύτερος της πόλης, περιλαμβάνει 101 πολυκατοικίες που στεγάζουν συνολικά 5.000 ενοικιαστές. Υπάρχει λίστα αναμονής 1.000 ατόμων.

Οι συνεταιρισμοί είναι μόνο μία πτυχή του κράτους πρόνοιας της Ελβετίας, το οποίο έχει πολύ χαμηλά ποσοστά αστέγων και ισχυρή προστασία των ενοικιαστών. (Η πλειοψηφία των Ελβετών είναι ενοικιαστές, εν μέρει λόγω των πολύ υψηλών τιμών των κατοικιών). Ακόμη και στη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, σχεδόν ένα στα πέντε διαμερίσματα είναι συνεταιριστικό, και η πόλη στοχεύει να φτάσει το ένα στα τρία μέχρι το 2050.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 2008

Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα των συνεταιρισμών μπορεί να είναι χαμηλή ή να στιγματίζεται. Η κυρία del Rizzo είπε ότι το μοντέλο αμαυρώθηκε από την οικονομική κρίση του 2008, όταν αρκετοί από αυτούς κατέρρευσαν. Και πολλοί άνθρωποι έχουν την εικόνα ότι οι συνεταιρισμοί είναι καταφύγια για «γέρους χίπηδες και μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στον ελεύθερο έρωτα», είπε.

«Θυμάμαι ότι συνάντησα κάποιον που ασχολείται με τα ακίνητα και όταν ανέφερα το θέμα των συνεταιρισμών, μου είπε: «Όχι, ευχαριστώ. Δεν με ενδιαφέρει να μοιράζομαι το ντους με κάποιον άλλο»», είπε η κυρία del Rizzo.

Αν και ορισμένοι ελβετικοί συνεταιρισμοί είναι διαποτισμένοι με μια φιλοσοφία κοινής χρήσης τύπου κιμπούτζ, άλλοι, όπως αυτός του κ. Waelti, μοιάζουν με συμβατικά κτίρια διαμερισμάτων, όπου οι γείτονες μπορεί να μην γνωρίζονται καν μεταξύ τους.

Ένα από τα νεότερα κτίρια συνεταιρισμών στη Λωζάνη, το Le Bled, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή στην κοινότητα. Ιδρύθηκε από αρχιτέκτονες και διαθέτει κινηματογράφο, αίθουσα μουσικής, βιβλιοθήκη, πλυντήριο και ξυλουργείο. Τα παιδιά συχνά περιφέρονται από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και παίζουν μαζί μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για το δείπνο.

Πώς γίνεται κάποιος συνεταίρος

Μία προϋπόθεση για τη μετακόμιση: ένα ζευγάρι έπρεπε να αγοράσει μετοχές αξίας περίπου 25.000 φράγκων (26.705 ευρώ) — ποσό μεγαλύτερο από μια τυπική εγγύηση, αλλά μικρότερο από το ποσό που θα κόστιζε η προκαταβολή για ένα παρόμοιο σπίτι.

Πολλές ελβετικές συνεταιριστικές οργανώσεις προσφέρουν κοινοτικές υπηρεσίες, όπως φροντίδα παιδιών. Το Le Bled διαθέτει ένα ξυλουργείο για χρήση από τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από New York Times

