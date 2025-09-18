Dashboard ΕΦΚΑ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα – Ποιες ρυθμίσεις αφορούν τους συνταξιούχους

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα Dashboard – myEFKA εγκαινίασε η διοίκηση του Φορέα, θέλοντας να ενεργοποιήσει μια πιο προσωποποιημένη πληροφόρηση για κάθε πολίτη.

Στην παρουσίαση που έγινε προχθες, σε συνέντευξη τύπου, παρουσία της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, τονίστηκαν οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες πολιτών, στις οποίες αναφέρεται το Dashboard (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και ΑΜΕΑ).

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει στους ασφαλισμένους όλων των κατηγοριών να έρχονται πιο εύκολα σε επαφή με την ασφαλιστική τους ιστορία και να μπορούν να εκδίδουν μια σειρά από πιστοποιητικά που τους είναι απαραίτητα.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πολίτες να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Φορέα.

Η διαδικασία προσφέρεται και μέσω κινητής τηλεφωνίας (myEFKA) αλλά ακόμα σε μικρότερη κλίμακα.

Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα Dashboard, ο ενδιαφερόμενος έχει δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτόματα μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων (πχ τραπεζικός λογαριασμός), χωρίς να χρειάζεται να λάβει σχετικές βεβαιώσεις από το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται.

Για τις συντάξεις, θα μπορεί άμεσα να εκδίδεται το μηνιαίο εκκαθαριστικό τους. Αν υπάρχει αναπηρία, θα μπορεί να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό της και η πάθηση. Επισημάνθηκε πάντως, πως οι συνταξιούχοι που δεν έχουν διασυνδεθεί με το εθνικό μητρώο επικοινωνίας, θα μπορούν να το πράξουν, μέσω ΚΕΠ.

Επίσης, για όσους έχουν μισθωτή απασχόληση, φαίνεται το σύνολο των φορέων που έχει εργαστεί κατά το παρελθόν. Για το συγκεκριμένο πεδίο, η διαδικασία χαρακτηρίζεται «υπό – ψηφιοποίηση», αφού η ολοκλήρωση του αρχείου ασφάλισης, δεν αναμένεται να έχει τελειώσει πριν από το καλοκαίρι του 2026. Από τότε και στο εξής, θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής του συνόλου της ασφαλιστικής ιστορίας για κάθε ασφαλισμένο.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται να ψηφιοποιηθούν 53 εκατ. χαρτώου υλικού. Έως τώρα έχει καλυφθεί το 65% της διαδικασίας, με προοπτική έως το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, να καλυφθεί το σύνολό της. Υπάρχει όμως και η εξαγωγή δεδομένων, που βρίσκεται στο 40% και αφορά τις απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι, έως τώρα έχει ολοκληρωθεί το 25% με προοπτική πλήρους περαίωσης της διαδικασίας, να γίνει έως το επόμενο καλοκαίρι.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το dashboard θα μπορεί να αξιοποιηθεί για υποβολή νέων αιτήσεων από τους ασφαλισμένους, προς τον ΕΦΚΑ. Επίσης, θα ελέγχονται οι εισφορές, αν έχουν καταβληθεί από τους εργοδότες ή αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που πρέπει να τακτοποιηθούν.

Τι θα γίνει με τα πιστοποιητικά

Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά, θα μπορεί να εκδοθεί άμεσα η βεβαίωση προϋπηρεσίας, η βεβαίωση απογραφής και το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τους αυτοαπασχολούμενους ειδικά, θα φαίνεται το ποσό για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές αν έχουν δημιουργηθεί και το όποιο ειδοποιητήριο υπάρχει για την αποπληρωμή τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενταχθεί στη διαδικασία και το ποσό που θα προκύπτει από τυχόν ένταξη σε ρύθμιση στο ΚΕΑΟ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, που συμμετείχε στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, ρωτήθηκε για μελλοντικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ληφθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΦΚΑ. Αναφέρθηκε ειδικά στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών, ένα κενό που υπάρχει από καταβολής του Φορέα, δηλαδή από το 2017 και υπογράμμισε ότι πρόκειται για τις προτεραιότητες που θα αναληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

