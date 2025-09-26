Απώλειες στη Wall Street – Οι επενδυτές δεν πείστηκαν από τα νέα οικονομικά στοιχεία

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (25/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετρίασαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 173,96 μονάδων (–0,38%), στις 45.947,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 113,15 μονάδων (–0,50%), στις 22.384,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,25 μονάδων (–0,50%), στις 6.604,72 μονάδες.

