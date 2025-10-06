Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I - Πιερρακάκης: Ενισχύει τις θέσεις της χώρας

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ιαπωνικού οίκου, η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I - Πιερρακάκης: Ενισχύει τις θέσεις της χώρας
«Η αναβάθμιση από τον R&I ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την ανακοίνωση σήμερα από τον συγκεκριμένο ιαπωνικό οίκο αξιολόγησης για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας για εκδόσεις σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε BBB, αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,3% το 2024 και με παρόμοιους ρυθμούς το 2025. Ώθηση στην ανάπτυξη δίνουν η ιδιωτική κατανάλωση, η τουριστική δραστηριότητα, οι επενδύσεις που ενισχύονται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Recovery and Resilience Facility (RRF), αλλά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τι σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης

Ο οίκος R&I σημειώνει επίσης ότι:
* Η πολιτική σταθερότητα στηρίζει τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση.
* Το τραπεζικό σύστημα έχει προσεγγίσει τους μέσους όρους της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs), χάρη στις τιτλοποιήσεις με κρατική εγγύηση και την αύξηση καταθέσεων και κεφαλαίων.
* Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,3% του ΑΕΠ το 2024, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%.
* Ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 145,7% έως το τέλος του 2025, με μέση διάρκεια χρέους περίπου 20 έτη και διαθέσιμα που καλύπτουν τρεις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η R&I επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν ανθεκτικές, η ανάπτυξη διατηρήσιμη και η χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία μείωσης του χρέους.

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Οικονομκών, Κυριάκου Πιερρακάκη, έχει ως εξής: «Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I, έναν οίκο με σημαντική επιρροή στις ασιατικές αγορές, ενισχύει τη διεθνή εμβέλεια της ελληνικής πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Είναι ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία που βασίζεται στη συνέπεια, στις μεταρρυθμίσεις και στη συλλογική προσπάθεια όλων. Με σταθερότητα και εμπιστοσύνη, χτίζουμε μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές για κάθε πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

