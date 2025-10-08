To shutdown φέρνει πιέσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (7/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω του συνεχιζόμενου shutdown, δηλαδή της αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed για να προβλέψουν τις προσεχείς κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,99 μονάδων (–0,20%), στις 46.602,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 153,30 μονάδων (–0,67%), στις 22.788,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 25,69 μονάδων (–0,38%), στις 6.714,59 μονάδες.

