Νέο κύμα ελαφρυντικών μέτρων έως τον Απρίλιο - Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Ένα νέο γύρο παρεμβάσεων σε δύο φάσεις — τον προσεχή Δεκέμβριο και τον Απρίλιο του 2026 — σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά τη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος, που φέρνει από το νέο έτος σημαντικές ελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά, σε νέους και στη μεσαία τάξη.

Η υλοποίηση των νέων ελαφρύνσεων θα πρέπει να περάσει από τα στενά όρια που θέτουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες αλλά και από την επικύρωση των δημοσιονομικών δεδομένων από την Eurostat, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα RealNews.

Το βασικό σενάριο προβλέπει να υπάρξουν εξαγγελίες για την αγορά ενοικίων, ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που θα συνδυάζει την επιδότηση της ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών ακινήτων, τον επόμενο Δεκέμβριο κατά τη συζήτηση του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Δοκιμασμένα ευρωπαϊκά μοντέλα

Οι αυξήσεις στα ενοίκια έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικών και οικονομικών εντάσεων, το οποίο προστίθεται στο συνολικό πρόβλημα της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κυβερνητικά στελέχη εξετάζουν μοντέλα που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την αγορά ενοικίων στην Ευρώπη, ενώ διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τεθεί μέχρι τώρα ζήτημα επιβολής πλαφόν, καθώς θα ήταν παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά.

Επιπλέον, νέα μέτρα αναμένονται μετά το Πάσχα αφού πρώτα θα έχουν οριστικοποιηθεί τα δημοσιονομικά δεδομένα του 2025 από την Eurostat. Η υπεραπόδοση, που ήδη καταγράφεται, δημιουργεί ένα σημαντικό ταμειακό «μαξιλάρι» το οποίο, εφόσον πληρούνται οι δημοσιονομικές προϋποθέσεις, μπορεί να διοχετευθεί σε ενισχύσεις. Συνεπώς, θα επαναληφθεί η διαδικασία που περασμένου Απριλίου, όταν διατέθηκε 1,1 δισ. ευρώ μέσω του επιδόματος των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες, και της επιστροφής ενός ενοικίου σε 950.000 ελληνικά νοικοκυριά.

Το πιθανότερο μέτρο

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι το μέτρο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ανακοινωθεί τον προσεχή Απρίλιο. Θα είναι τουλάχιστον κατά μισή μονάδα και θα ελαφρύνει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Με τη νέα μείωση οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 36% και συγκεκριμένα στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σύμφωνα με ένα σενάριο, δεν αποκλείεται να αυξηθεί το νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ και να δοθεί σε συνταξιούχους που είναι κάτω των 65 ετών.

Διαβάστε επίσης