Στεγαστικό: Νέα μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές - Ποια ξεκινούν τον Νοέμβριο

Φοροελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και άμεσες παροχές για πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι φέρνει το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει συνολικά 9 νέα μέτρα συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2026.

Η αρχή γίνεται φέτος τον Νοέμβριο, με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ίσης με ένα μηνιαίο ενοίκιο σε περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή έως και 800 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του ενοικίου που δήλωσαν για το 2024.

Το μέτρο, που έχει κόστος 230 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτείται από έσοδα περιορισμού της φοροδιαφυγής και προβλέπεται να επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο. Αφορά όσους ενοικιάζουν κύρια κατοικία ή φοιτητική στέγη, καλύπτοντας περίπου το 80% των ενοικιαστών της χώρας.

Οκτώ νέα μέτρα από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται δέσμη οκτώ πρόσθετων παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς κατοικίας, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και την αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  1. Τριετή φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν ξανά «κενά» σπίτια σε ενοικιαστές μέχρι το τέλος του 2026.
  2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%-35%, με όφελος για 477.000 φορολογούμενους.
  3. Νέα φορολογική κλίμακα για ενοίκια, με ενδιάμεσο συντελεστή 25% αντί για 35% για εισόδημα 12.000-24.000 ευρώ.
  4. Μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για 12.720 οικισμούς με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, από το 2026 και πλήρη απαλλαγή από το 2027.
  5. Θέσπιση κοινωνικής αντιπαροχής για τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών με κοινωνικό χαρακτήρα.
  6. Παράταση της έκπτωσης φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων.
  7. Παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026.
  8. Περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, για την επιστροφή ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά.

