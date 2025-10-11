Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, η κυβέρνηση προχωρά – με αναδρομική ισχύ από φέτος – σε σημαντική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μείωση 30% για τις κατοικίες και έως 73% για τα ΙΧ αυτοκίνητα, με στόχο να μειωθεί το φορολογικό βάρος για περίπου 480.000 φορολογούμενους που κάθε χρόνο «παγιδεύονται» από τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει τρεις βασικούς άξονες:

Μείωση κατά 30% του τεκμαρτού εισοδήματος που υπολογίζεται για τις κατοικίες,

Σημαντική μείωση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, ανάλογα με τον κυβισμό και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2),

Κατάργηση της ελάχιστης τεκμαρτής δαπάνης των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα, ιδιαίτερα από οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι φοροελαφρύνσεις αυτές θα τεθούν άμεσα σε ισχύ και θα αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025, τα οποία θα φορολογηθούν την άνοιξη του 2026.

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης

Έως 30% – 35% για κατοικίες

Έως 73% για ΙΧ

Αφορά: 477.000 φορολογούμενους

Επιβάρυνση: λόγω διαφοράς δηλωθέντος / τεκμαρτού εισοδήματος

