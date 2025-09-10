Τεκμήρια: Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογούμενους - Τι αλλάζει

Οι ανατροπές στα τεκμήρια διαβίωσης ενεργοποιούνται από τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν το 2026

Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ψαλίδι μπαίνει στα τεκμήρια διαβίωσης, το οποίο φθάνει έως 35% για τις κατοικίες, υπερβαίνει ακόμη και το 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και κυμαίνεται από 15% έως 30% για τα σκάφη αναψυχής.

Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν ίδιο εισόδημα.

Οι ανατροπές στα τεκμήρια διαβίωσης ενεργοποιούνται από τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν το 2026 και αναμένεται, όπως αναφέρουν Τα Νέα, να δώσουν φορο- ανάσα σε 477.000 φορολογούμενους, οι οποίοι πιάνονται στην παγίδα τους και φορολογούνται για μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώνοντας έξτρα φόρους.

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογούμενων που θα πιάνονται στην απόχη της Εφορίας ενώ όσοι τελικά δεν θα μπορούν να γλιτώσουν θα πληρώνουν μικρότερο φόρο.

Τι αλλάζει

Οι αλλαγές στον χάρτη τεκμηρίων διαβίωσης προβλέπουν:

  • Κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής:
  • Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/τ.μ.)
  • Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τ.μ.)
  • Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ. (από 110 ευρώ/τ.μ.)
  • Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τ.μ.)
  • Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/τ.μ.)

Τα παραπάνω ποσά, όπως αναφέρουν Τα Νέα, προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

