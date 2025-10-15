Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

Οι οικογένειες και οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία προσιτού κόστους, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν στις δημοφιλέστερες περιοχές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η στέγαση στην Αθήνα μετατρέπεται σε μία από τις πιο δύσκολες κοινωνικές προκλήσεις της χώρας, καθώς οι τιμές μίσθωσης συνεχίζουν να εκτοξεύονται, δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τους νέους και τις οικογένειες να βρουν προσιτή κατοικία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας για διαμερίσματα 80–110 τ.μ. έχει αυξηθεί κατά 31,73% την τελευταία τριετία από το 2022, φτάνοντας πλέον τα 12,91€/τ.μ.

Ο Θέμης Μπακάς, αναλύοντας την κατάσταση, σημειώνει στο Newsbomb ότι η αγορά στέγασης βρίσκεται υπό συνεχή πίεση και ότι «η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης στις δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας αποτυπώνει την ένταση της πίεσης που υφίστανται οι οικογένειες και οι νέοι στην αναζήτηση στέγης». Όπως εξηγεί, η «συνεχής άνοδος των ζητούμενων τιμών, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών στο κέντρο και στα νότια προάστια έχουν εντείνει την πρόκληση».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης φτάνει πλέον τα 10,39€/τ.μ., ενώ η μέση ανώτατη τιμή διαμορφώνεται στα 15,42€/τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια που αναζητά διαμέρισμα 100 τ.μ. θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως από 1.039€ έως 1.542€, έναντι 980–1.488€ το 2024 και 900–1.310€ το 2023.

Στα Δυτικά Προάστια, οι τιμές κυμαίνονται σε επίπεδα κοντά στα 943€/μήνα στο Περιστέρι και 976€/μήνα στην Πετρούπολη, ενώ στο Κέντρο της Αθήνας διαμορφώνονται από 9,44€/τ.μ. έως 15,2€/τ.μ. ανάλογα με την περιοχή. Στα Νότια Προάστια, η Γλυφάδα φτάνει τα 19,93€/τ.μ. και η Βούλα τα 17,53€/τ.μ., ενώ στα Βόρεια Προάστια οι τιμές κυμαίνονται από 10,9€/τ.μ. έως 16,98€/τ.μ. ανάλογα με τη γειτονιά.

Ο Θέμης Μπάκας επισημαίνει ακόμη ότι «η τάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στέγασης, που θα εξισορροπήσουν την αγορά, θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα διευκολύνουν την ανεξάρτητη διαβίωση των νέων, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό».

Η εικόνα αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό: σχεδόν 7 στους 10 νέους ηλικίας 18–34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, καθιστώντας την Ελλάδα τη δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό καθυστερημένης ανεξαρτητοποίησης. Οι οικογένειες αναγκάζονται να περιορίζουν βασικές τους ανάγκες για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε κατοικία.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η αγορά και τη διαρκή ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την εύρεση αξιοπρεπούς και προσιτής στέγης σε όλους τους πολίτες.

Αττική

Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή

2022

Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή

2023

Ζητούμενη τιμή μίσθωσης σε €/τ.μ.

2024

Κατώτατη Ανώτατη

Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή

2024

Ζητούμενη τιμή μίσθωσης σε €/τ.μ.

2025

Κατώτατη Ανώτατη

Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή

2025

Μεταβολή Μέσης τιμής

επί τοις %

2024-2025

Μεταβολή Μέσης τιμής

επί τοις %

2022-2025

Αμπελόκηποι

7,85

11,09

11

13,5

12,25

12

15

13,50

+10,20%

+71,97%

Παγκράτι

10,4

12

10,18

15,2

12,69

11,04

15,2

13,12

+3,39%

+26,15%

Κυψέλη

7,55

8,75

7,5

10

8,75

8,23

10,5

9,37

+7,09%

+24,11%

Γλυφάδα

13

15,5

10,45

28,30

19,375

10,45

29,41

19,93

+2,86%

+53,31%

Βούλα

11,5

17,35

13

21,88

17,44

13,05

22

17,53

+0,52%

+52,43%

Παλαιό Φάληρο

10,95

11,5

10,20

14,63

12,415

10,79

15,23

13,01

+4,79%

+18,81%

Νέα Σμύρνη

9,45

9,75

8,78

14,5

11,64

10,47

15,78

13,13

+12,80%

+38,94%

Καλλιθέα

8,5

10,75

9,2

13,63

11,415

9,3

13,63

11,47

+0,48%

+34,94%

Νέος Κόσμος

7,9

10,4

9,3

11,62

10,46

9,44

12,27

10,86

+3,82%

+37,47%

Περιστέρι

7,3

7,7

8,06

9,57

8,815

9,19

9,66

9,43

+6,98%

+29,18%

Πετρούπολη

7,5

8

8,88

13,7

11,29

8,94

10,58

9,76

-13,55%

+30,13%

Κηφισιά

11

14,2

11,8

16,3

14,05

12,26

16,98

14,62

+4,06%

+32,91%

Μαρούσι

10,4

11,22

9,09

14,4

11,745

10,9

15,62

13,26

+12,90%

+27,50%

Χολαργός

12

11,5

10,9

14,7

12,8

11,2

15,8

13,50

+5,47%

+12,50%

Χαλάνδρι

11,8

11,55

10,5

13,3

11,9

10,9

14,25

12,58

+5,71%

+6,61%

Πειραιάς

9,8

9,7

8,18

13

10,59

8,23

14,85

11,54

+8,97%

+17,76%

Μέση Ζητούμενη τιμή

9,80

11,31

9,81

14,88

12,35

10,39

15,42

12,91

+4,5%

+31,73%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα 80τμ-110τμ, με minimum 2 Y/Δ, Άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, Οι τιμές διαμορφώνονται βάση της διαθεσιμότητας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών - Τι αποκάλυψε ο Σαμ Άλτμαν

06:32LIFESTYLE

«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

06:28WHAT THE FACT

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ