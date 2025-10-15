Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

Η στέγαση στην Αθήνα μετατρέπεται σε μία από τις πιο δύσκολες κοινωνικές προκλήσεις της χώρας, καθώς οι τιμές μίσθωσης συνεχίζουν να εκτοξεύονται, δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τους νέους και τις οικογένειες να βρουν προσιτή κατοικία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας για διαμερίσματα 80–110 τ.μ. έχει αυξηθεί κατά 31,73% την τελευταία τριετία από το 2022, φτάνοντας πλέον τα 12,91€/τ.μ.

Ο Θέμης Μπακάς, αναλύοντας την κατάσταση, σημειώνει στο Newsbomb ότι η αγορά στέγασης βρίσκεται υπό συνεχή πίεση και ότι «η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης στις δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας αποτυπώνει την ένταση της πίεσης που υφίστανται οι οικογένειες και οι νέοι στην αναζήτηση στέγης». Όπως εξηγεί, η «συνεχής άνοδος των ζητούμενων τιμών, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών στο κέντρο και στα νότια προάστια έχουν εντείνει την πρόκληση».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης φτάνει πλέον τα 10,39€/τ.μ., ενώ η μέση ανώτατη τιμή διαμορφώνεται στα 15,42€/τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια που αναζητά διαμέρισμα 100 τ.μ. θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως από 1.039€ έως 1.542€, έναντι 980–1.488€ το 2024 και 900–1.310€ το 2023.

Στα Δυτικά Προάστια, οι τιμές κυμαίνονται σε επίπεδα κοντά στα 943€/μήνα στο Περιστέρι και 976€/μήνα στην Πετρούπολη, ενώ στο Κέντρο της Αθήνας διαμορφώνονται από 9,44€/τ.μ. έως 15,2€/τ.μ. ανάλογα με την περιοχή. Στα Νότια Προάστια, η Γλυφάδα φτάνει τα 19,93€/τ.μ. και η Βούλα τα 17,53€/τ.μ., ενώ στα Βόρεια Προάστια οι τιμές κυμαίνονται από 10,9€/τ.μ. έως 16,98€/τ.μ. ανάλογα με τη γειτονιά.

Ο Θέμης Μπάκας επισημαίνει ακόμη ότι «η τάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στέγασης, που θα εξισορροπήσουν την αγορά, θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα διευκολύνουν την ανεξάρτητη διαβίωση των νέων, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό».

Η εικόνα αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό: σχεδόν 7 στους 10 νέους ηλικίας 18–34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, καθιστώντας την Ελλάδα τη δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό καθυστερημένης ανεξαρτητοποίησης. Οι οικογένειες αναγκάζονται να περιορίζουν βασικές τους ανάγκες για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε κατοικία.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η αγορά και τη διαρκή ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την εύρεση αξιοπρεπούς και προσιτής στέγης σε όλους τους πολίτες.

Αττική Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή 2022 Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή 2023 Ζητούμενη τιμή μίσθωσης σε €/τ.μ. 2024 Κατώτατη Ανώτατη Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή 2024 Ζητούμενη τιμή μίσθωσης σε €/τ.μ. 2025 Κατώτατη Ανώτατη Μέση Ζητούμενη τιμή/Περιοχή 2025 Μεταβολή Μέσης τιμής επί τοις % 2024-2025 Μεταβολή Μέσης τιμής επί τοις % 2022-2025 Αμπελόκηποι 7,85 11,09 11 13,5 12,25 12 15 13,50 +10,20% +71,97% Παγκράτι 10,4 12 10,18 15,2 12,69 11,04 15,2 13,12 +3,39% +26,15% Κυψέλη 7,55 8,75 7,5 10 8,75 8,23 10,5 9,37 +7,09% +24,11% Γλυφάδα 13 15,5 10,45 28,30 19,375 10,45 29,41 19,93 +2,86% +53,31% Βούλα 11,5 17,35 13 21,88 17,44 13,05 22 17,53 +0,52% +52,43% Παλαιό Φάληρο 10,95 11,5 10,20 14,63 12,415 10,79 15,23 13,01 +4,79% +18,81% Νέα Σμύρνη 9,45 9,75 8,78 14,5 11,64 10,47 15,78 13,13 +12,80% +38,94% Καλλιθέα 8,5 10,75 9,2 13,63 11,415 9,3 13,63 11,47 +0,48% +34,94% Νέος Κόσμος 7,9 10,4 9,3 11,62 10,46 9,44 12,27 10,86 +3,82% +37,47% Περιστέρι 7,3 7,7 8,06 9,57 8,815 9,19 9,66 9,43 +6,98% +29,18% Πετρούπολη 7,5 8 8,88 13,7 11,29 8,94 10,58 9,76 -13,55% +30,13% Κηφισιά 11 14,2 11,8 16,3 14,05 12,26 16,98 14,62 +4,06% +32,91% Μαρούσι 10,4 11,22 9,09 14,4 11,745 10,9 15,62 13,26 +12,90% +27,50% Χολαργός 12 11,5 10,9 14,7 12,8 11,2 15,8 13,50 +5,47% +12,50% Χαλάνδρι 11,8 11,55 10,5 13,3 11,9 10,9 14,25 12,58 +5,71% +6,61% Πειραιάς 9,8 9,7 8,18 13 10,59 8,23 14,85 11,54 +8,97% +17,76% Μέση Ζητούμενη τιμή 9,80 11,31 9,81 14,88 12,35 10,39 15,42 12,91 +4,5% +31,73%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα 80τμ-110τμ, με minimum 2 Y/Δ, Άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, Οι τιμές διαμορφώνονται βάση της διαθεσιμότητας

