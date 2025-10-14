Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι φορολογούμενοι απειλούνται με πρόσθετο φόρο

Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται και οι εξαιρέσεις

Newsbomb

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι φορολογούμενοι απειλούνται με πρόσθετο φόρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξτρα φόρο 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Χιλιάδες φορολογούμενοι όλων των κατηγοριών, χάνουν κάθε χρόνο την έκπτωση φόρου με αποδείξεις για καταναλωτικά αγαθά και παροχή υπηρεσιών, με συνέπεια να λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με αυξημένο φόρο εισοδήματος, επειδή δεν πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους.

Μόνο για το 2023, το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι που δεν «έχτισαν» το αφορολόγητο των δαπανών με αποδείξεις, έφθασε τα 56 εκατ. ευρώ.

Κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων πρέπει να πραγματοποιήσει έως το τέλος του 2025 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του.

Οι δαπάνες αυτές για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων, εφόσον φυσικά έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αγορών. Το ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να έχει δαπανήσει 6.000 ευρώ με ηλεκτρονικό χρήμα. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 5.000 ευρώ, το πέναλτι 22% θα υπολογιστεί επί της διαφοράς των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν, δηλαδή 1.000 ευρώ × 22% = 220 ευρώ.

Διαφορετικά αντιμετωπίζονται όσοι φορολογούμενοι πραγματοποιούν δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος. Το ποσοστό που πρέπει να καλύψουν οι συγκεκριμένοι περιορίζεται στο 20% (από 30%).

Επίσης, για τους φορολογούμενους των οποίων έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται:

  • Αγορά τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
  • Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης.
  • Δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών.
    Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.
  • Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων.

Οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και όσοι εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία, απαλλάσσονται από το μέτρο και δεν χρειάζεται να ανησυχούν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η «έξυπνη» λύση της Κίνας: Το βιοδιασπώμενο πλαστικό από μπαμπού είναι πιο ανθεκτικό και εύκολο στην ανακύκλωση

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Ο Τραμπ κάνει τον γύρο του θριάμβου, αλλά αποφεύγει τις ερωτήσεις για τη συνέχεια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ναυτεργατών: Αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα λόγω εργασιών αποκατάστασης

08:00BOMBER

ΣτΕ: «Ναι» στο διάταγμα για τα κίνητρα του ΝΟΚ – Ανοίγει ξανά ο δρόμος για την οικοδομή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

07:58LIFESTYLE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποκάλυψη για τη χυλόπιτα της γυναίκας του - «Είμαι καλό παιδί και της είπα»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Τα «γαλλικά» της τραγουδίστριας στην προσβλητική συμπεριφορά θαμώνα

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

06:59ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στη Βραζιλία: Καλλονή σκότωνε από ευχαρίστηση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ - Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ