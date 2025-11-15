Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο κόσμος συγκρίνει τιμές πριν παραγγείλει - Περιορισμένες οι παραγγελίες

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, με τα νοικοκυριά να δείχνουν προσοχή στις παραγγελίες τους, καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε επίσκεψη του Newsbomb σε πέντε πρατήρια, διαπιστώθηκε ότι μόνο δύο από αυτά διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,10 και 1 ευρώ το λίτρο.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, ανέφερε στην κάμερα του Newsbomb ότι η τιμή σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, φτάνει το 1,10 ευρώ ανά λίτρο. «Η ηπειρωτική Ελλάδα, οι απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ ιδιαίτερα οι μικρές ποσότητες στις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κοστίζουν ακόμα περισσότερο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, «το ενδιαφέρον των καταναλωτών δεν είναι τόσο έντονο όσο πέρσι, καθώς η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών είναι πιο δύσκολη. Οι δεξαμενές των νοικοκυριών παραμένουν άδειες σε ποσοστό έως 80%, ενώ η συζήτηση για το κοινωνικό επίδομα πετρελαίου συνεχίζεται, με την πρόταση για οριζόντια έκπτωση στην αντλία να θεωρείται πιο αποτελεσματική».

Από την πλευρά των πρατηρίων, όπως ανέφερε υπάλληλος που μίλησε στο Newsbomb, «ο κόσμος γεμίζει φειδωλά και τα ρεζερβουάρ της βενζίνης πόσο μάλλον τη δεξαμενή. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται από 1 έως 1,10 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όπως σημείωσε, «οι τιμές ξεκινούν χαμηλότερα στην αρχή της περιόδου και ανεβαίνουν όσο μπαίνει ο χειμώνας, λόγω της δράσης μεσαζόντων και κερδοσκόπων».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsbomb, οι καταναλωτές, πριν κάνουν παραγγελία, κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές τηλεφωνικά και επιλέγουν το πρατήριο που προσφέρει την καλύτερη τιμή. Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι ο κόσμος προσπαθεί να περιορίσει το κόστος θέρμανσης σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ανοίξει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από τη φετινή χρονιά οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: