Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στο MyCar και τι αλλάζει με τα πρόστιμα

Έως τις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, με τους ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν προθεσμία εξόφλησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να προβλέπεται παράταση.

Φέτος, ωστόσο, υπάρχει νέος τρόπος υπολογισμού προστίμων για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή:

25% επιβάρυνση αν πληρωθούν τον Ιανουάριο,

50% τον Φεβρουάριο,

100% από τον Μάρτιο και μετά,

με ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη είναι 100 ευρώ, ο οδηγός θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 τον Φεβρουάριο και 200 από τον Μάρτιο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Τα τέλη επιβαρύνουν τον κάτοχο του οχήματος που εμφανίζεται στην ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου.

Σε συνιδιοκτησία, το ειδοποιητήριο εκδίδεται για όλους, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους.

Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν την πληρωμή, μπορούν να δηλώσουν ακινησία μέσω MyCar έως το τέλος του έτους.

Προσοχή: Αν το όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (και 30.000 ευρώ σε υποτροπή), καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

