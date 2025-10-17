Νέος κύκλος σαρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ξεκινά τον Νοέμβριο, ακολουθούμενος αμέσως μετά τη «μεγάλη διασταύρωση» για όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, η οποία θα εκκινήσει εντός Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση εντείνει τους ελέγχους, αξιοποιώντας για πρώτη φορά ομογενοποιημένα δεδομένα από όλα τα αρμόδια μητρώα (Υπουργεία, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο κ.ά.), με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των πολιτών.

Ήδη, έχουν αποσταλεί πάνω από 200.000 ειδοποιήσεις σε κατόχους οχημάτων που εντοπίστηκαν ανασφάλιστα ή με οφειλές τελών κυκλοφορίας, καλώντας τους να συμμορφωθούν άμεσα. Όσοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εντός του Νοεμβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο νέος κύκλος διασταυρώσεων, θα λάβουν ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου.

Αμέσως μετά τις διασταυρώσεις του Νοεμβρίου, αρχίζουν οι έλεγχοι για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ). Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς περίπου ένα στα τρία οχήματα (σχεδόν 3 εκατομμύρια) δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων.

Οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν αρχικά πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αναλυτικά, για τα ανασφάλιστα οχήματα το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά Δ.Χ., στα 500 ευρώ για επιβατηγά και στα 250 ευρώ για δίκυκλα. Για τα μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται ισόποσο πρόστιμο με τα ετήσια τέλη, συν το οφειλόμενο ποσό, ενώ η μη διενέργεια ΚΤΕΟ επιφέρει πρόστιμο 400 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή μη συμμόρφωσης μετά τον πρώτο έλεγχο, πέρα από τον διπλασιασμό των προστίμων, προβλέπεται και υποχρεωτική αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται μόνο με την απόδειξη πληρωμής του προστίμου και τη βεβαίωση συμμόρφωσης (ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή πληρωμή τελών). Αν, ωστόσο, ο δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος, που πραγματοποιείται τρεις μήνες μετά, δείξει εκ νέου μη συμμόρφωση, η αφαίρεση πινακίδων θα γίνει οριστικά και χωρίς νέα ειδοποίηση.

Διαβάστε επίσης