Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

Στο «ασφυκτικό» περιβάλλον της Wall Street, δεν χωρούν σφάλματα. Διότι, μπορεί να κοστίσουν εκατ. δολάρια. Οι χρηματιστές δίνουν έναν αδιάλειπτο αγώνα με τον χρόνο.

Οι ώρες ορθοστασίας ανέρχονται σε 14 – 16 ημερησίως και οι προθεσμίες «τρέχουν». Παράλληλα, οι απαιτήσεις για απόδοση είναι διαρκώς υψηλές.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση, προσπαθώντας να διαχειριστούν χιλιάδες δεδομένα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις εν μέσω ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Σε αυτές τις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εργασίας, ο εργαζόμενος χρειάζεται να είναι ευέλικτος και να κινείται άνετα, ώστε το μυαλό να μην σκέφτεται τίποτε άλλο παρά μονάχα ακολουθία αριθμών. Βασικός «σύμμαχος» για πολλούς υπαλλήλους, λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι παπούτσια.

Τους κάνουν να αισθάνονται σαν να περπατούν πάνω σε ένα… σύννεφο, ενώ, φοριούνται με κοστούμι αλλά και τζιν. Πρόκειται για προϊόν της ανοικτής αγοράς, όπερ σημαίνει ότι κι εσείς μπορείτε να αποκτήσετε ένα ζευγάρι.

Ποια είναι η παγίδα, όμως; Κοστίζουν 1.100 δολάρια (950 ευρώ, δίχως να υπολογιστούν τα έξοδα αποστολής).

Τα παπούτσια Zegna Triple Stitch έχουν γίνει ανεπίσημα τα δημοφιλέστερα υποδήματα στη Wall Street και κερδίζουν συνεχώς αναγνώριση εν μέσω του κινήματος της quiet luxury, δηλαδή ενός τρόπου ζωής που εστιάζει στην κομψότητα και την πολυτέλεια, χωρίς να προβάλλεται επιδεικτικά από το άτομο ή να είναι φανταχτερό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, τα φορά. Ο παρουσιαστής της CNBC, Άντριου Ρος – Σόρκιν, ανέφερε ότι τα χρησιμοποιεί κι εκείνος και τα βλέπει παντού, μιλώντας στο Business Insider. Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πριν από μερικά χρόνια ότι είναι τα πλέον φορεμένα παπούτσια σε ιδιωτικά αεροπλάνα.

Αλλά δεν είναι μόνο δημοφιλή στους υπερπλούσιους. Οι υπάλληλοι πωλήσεων σε αρκετές τοποθεσίες Zegna στο Μανχάταν ενημέρωσαν ότι έχουν πελάτες από διάφορες ηλικιακές ομάδες της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας.