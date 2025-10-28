28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα
Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου
Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, δίνει το ΚΕΠΕΑ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου (ημέρα Τρίτη), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προαιρετικής αργίας. Έτσι η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.
Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την 28η Οκτωβρίου
Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.
Έτσι ισχύουν τα εξής:
- Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, είτε γιατί έχει καθοριστεί ως αργία κατ΄ έθιμο, ή γιατί το αποφάσισε ο εργοδότης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός κλπ, οι μισθωτοί πέρα από τον κανονικό τους μισθό η το ημερομίσθιό τους δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή.
- Αντίθετα εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι μισθωτοί απασχοληθούν δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους (αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.
- Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).