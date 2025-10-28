28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, δίνει το ΚΕΠΕΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου (ημέρα Τρίτη), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προαιρετικής αργίας. Έτσι η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την 28η Οκτωβρίου

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.

Έτσι ισχύουν τα εξής: