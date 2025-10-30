Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος

Πλησιάζει η γιορτή των εκπτώσεων

Newsbomb

Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Black Friday για το 2025 έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές.

Η Cyber Monday, η ημέρα που επικεντρώνεται στις online αγορές, ακολουθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για τους καταναλωτές.

Φέτος, η Black Friday 2025 αναμένεται να φέρει πλήθος εκπτώσεων τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου να προσφέρουν early access deals και να υλοποιούν εκστρατείες υπό τον τίτλο «Black Week», ακολουθώντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να αρχίζουν νωρίτερα από την επίσημη ημέρα.

Στην ελληνική αγορά, παρατηρείται η τάση να ξεκινούν οι προσφορές πριν από την επίσημη ημερομηνία, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Συμβουλές για έξυπνες αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday

  • Αποφύγετε την παγίδα της βιαστικής αγοράς: Η πρώτη δελεαστική προσφορά δεν είναι πάντα η καλύτερη. Συγκρίνετε τις τιμές και ελέγξτε την πραγματική έκπτωση πριν προχωρήσετε.
  • Επικεντρωθείτε σε κατηγορίες με συνήθως μεγάλες εκπτώσεις, όπως η τεχνολογία και οι μεγάλες οικιακές συσκευές.
  • Για online αγορές, ελέγξτε την αξιοπιστία του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. περιορισμένα αποθέματα, αποκλειστικότητα online, κόστη αποστολής) και τη διασφάλιση των συναλλαγών.
  • Σε περίπτωση που αγοράζετε δώρα, λάβετε υπόψη τον χρόνο παράδοσης ή εγκατάστασης, καθώς η περίοδος μετά τη Black Friday συχνά συνοδεύεται από καθυστερήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορών

Φυλάξτε όλες τις αποδείξεις και τα email επιβεβαίωσης, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης με τις αρχικές τιμές ή τις προσφορές για μελλοντική αναφορά. Ελέγξτε αν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής, όπως η πολιτική «price match» ή αν οι προσφορές μπορούν να ισχύσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προσέξτε επίσης τους όρους επιστροφής και αν η πώληση είναι οριστική, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Black Friday2025 αναμένεται να αποτελέσει μια ευκαιρία για πολλούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές με έκπτωση, αρκεί να προετοιμαστούν σωστά και να κινηθούν με στρατηγική. Η αυξημένη διάρκεια των προσφορών και η ενίσχυση των online επιλογών δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί προσοχή, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα για έξυπνες αγορές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:24ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «μετεωρολογικών μπαλονιών» - Έκτη φορά σε ένα μήνα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 29χρονου που κακοποίησε σεξουαλικά τη μεθυσμένη ξαδέλφη του

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Γάμος στο Ρέθυμνο: Ο γαμπρός πήγε με τα όργανα κάτω από το σπίτι της νύφης

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στο Μόναχο τα ματς της Φενέρμπαχτσε με τους Ισραηλινούς

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γυναίκα που γλίστρησε στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας σώθηκε την τελευταία στιγμή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

21:56LIFESTYLE

Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Απίστευτη ψαριά - Έβγαλαν ροφό 20 κιλών (video)

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Έντονη ανησυχία από νεκρά ζώα που βρέθηκαν στον Ίασμο

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα δεχτούν 7.500 πρόσφυγες το 2026 - Προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον βασιλικό τίτλο και πρέπει να μετακομίσει

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

21:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος, τελευταία στιγμή για Καλαϊτζάκη

21:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Οργή σε εργαζόμενους και τοπική αυτοδιοίκηση για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα – «Θα διαμαρτυρηθούμε», τονίζουν οι Δήμαρχοι

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής - Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας προς τους νέους: «Μην αφήνετε τον αλγόριθμο να γράψει την ιστορία σας»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Οργή σε εργαζόμενους και τοπική αυτοδιοίκηση για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα – «Θα διαμαρτυρηθούμε», τονίζουν οι Δήμαρχοι

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον βασιλικό τίτλο και πρέπει να μετακομίσει

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 29χρονου που κακοποίησε σεξουαλικά τη μεθυσμένη ξαδέλφη του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ