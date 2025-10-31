Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτική τάση στις μετοχές κατά το ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στην έναρξη της συνεδρίασης και οδεύει προς απώλειες για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση.

Ο δείκτης αναφοράς οδεύει προς μικρές απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, με τους επενδυτές να ζυγίζουν τις πιθανότητες για λιγότερες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και να επικεντρώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς καθώς και στην εύθραυστη σινοαμερικανική ανακωχή στο εμπόριο.

