Black Friday 2025: Πότε είναι φέτος - Τι ισχύει για την Cyber Monday
Η Black Friday για το 2025 έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές.

Η Cyber Monday, η ημέρα που επικεντρώνεται στις online αγορές, ακολουθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για τους καταναλωτές.

Φέτος, η Black Friday 2025 αναμένεται να φέρει πλήθος εκπτώσεων τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου να προσφέρουν early access deals και να υλοποιούν εκστρατείες υπό τον τίτλο «Black Week», ακολουθώντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να αρχίζουν νωρίτερα από την επίσημη ημέρα.

Στην ελληνική αγορά, παρατηρείται η τάση να ξεκινούν οι προσφορές πριν από την επίσημη ημερομηνία, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Συμβουλές για έξυπνες αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday

  • Αποφύγετε την παγίδα της βιαστικής αγοράς: Η πρώτη δελεαστική προσφορά δεν είναι πάντα η καλύτερη. Συγκρίνετε τις τιμές και ελέγξτε την πραγματική έκπτωση πριν προχωρήσετε.
  • Επικεντρωθείτε σε κατηγορίες με συνήθως μεγάλες εκπτώσεις, όπως η τεχνολογία και οι μεγάλες οικιακές συσκευές.
  • Για online αγορές, ελέγξτε την αξιοπιστία του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. περιορισμένα αποθέματα, αποκλειστικότητα online, κόστη αποστολής) και τη διασφάλιση των συναλλαγών.
  • Σε περίπτωση που αγοράζετε δώρα, λάβετε υπόψη τον χρόνο παράδοσης ή εγκατάστασης, καθώς η περίοδος μετά τη Black Friday συχνά συνοδεύεται από καθυστερήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορών

Φυλάξτε όλες τις αποδείξεις και τα email επιβεβαίωσης, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης με τις αρχικές τιμές ή τις προσφορές για μελλοντική αναφορά. Ελέγξτε αν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής, όπως η πολιτική «price match» ή αν οι προσφορές μπορούν να ισχύσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προσέξτε επίσης τους όρους επιστροφής και αν η πώληση είναι οριστική, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Black Friday2025 αναμένεται να αποτελέσει μια ευκαιρία για πολλούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές με έκπτωση, αρκεί να προετοιμαστούν σωστά και να κινηθούν με στρατηγική. Η αυξημένη διάρκεια των προσφορών και η ενίσχυση των online επιλογών δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί προσοχή, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα για έξυπνες αγορές.

