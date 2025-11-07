Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

Παρατείνεται και μέχρι το τέλος του 2026 το μέτρο του φορολογικού μπόνους ύψους έως 16.000 ευρώ για την ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων, σύμφωνα με τη νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5933/05-11-2025).

Η ρύθμιση επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, εφόσον πραγματοποιήσουν δαπάνες ανακαίνισης εντός του 2026.

Για τις εργασίες που θα ολοκληρωθούν τη χρονιά εκείνη, η έκπτωση θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από το 2027 έως και το 2031.

Για να δικαιωθούν τη φοροαπαλλαγή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν τις σχετικές δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να διαθέτουν παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια), όπου θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος και η αξία των εργασιών, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) και του ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Επίσης, οι δαπάνες να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ακόμα, να μην έχουν ενταχθεί οι ίδιες εργασίες σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή ενεργειακής αναβάθμισης (όπως το «Ανακαινίζω» ή το «Εξοικονομώ»).

Επιπλέον, τα ακίνητα να βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ οι εργασίες και τα υλικά να προέρχονται από επιχειρήσεις με φορολογική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Τέλος, οι δαπάνες να μην έχουν ήδη εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την απόφαση Α.1153/2025, τροποποιείται η προηγούμενη Α.1197/2024 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βάσει των νέων διατάξεων, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης.

Το ανώτατο συνολικό ποσό έκπτωσης φόρου παραμένει στις 16.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη για αγορά αγαθών που υπολογίζεται στη μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των υπηρεσιών.

Η ισχύς της απόφασης καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας έτσι στους ιδιοκτήτες ένα επιπλέον έτος για να αξιοποιήσουν το φορολογικό κίνητρο ανακαίνισης.

