Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

Η κυβέρνηση επεκτείνει για ακόμη ένα έτος το φορολογικό κίνητρο για την ανακαίνιση κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για εργασίες

Newsbomb

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρατείνεται και μέχρι το τέλος του 2026 το μέτρο του φορολογικού μπόνους ύψους έως 16.000 ευρώ για την ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων, σύμφωνα με τη νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5933/05-11-2025).

Η ρύθμιση επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, εφόσον πραγματοποιήσουν δαπάνες ανακαίνισης εντός του 2026.

Για τις εργασίες που θα ολοκληρωθούν τη χρονιά εκείνη, η έκπτωση θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από το 2027 έως και το 2031.

Για να δικαιωθούν τη φοροαπαλλαγή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν τις σχετικές δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να διαθέτουν παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια), όπου θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος και η αξία των εργασιών, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) και του ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Επίσης, οι δαπάνες να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ακόμα, να μην έχουν ενταχθεί οι ίδιες εργασίες σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή ενεργειακής αναβάθμισης (όπως το «Ανακαινίζω» ή το «Εξοικονομώ»).

Επιπλέον, τα ακίνητα να βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ οι εργασίες και τα υλικά να προέρχονται από επιχειρήσεις με φορολογική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Τέλος, οι δαπάνες να μην έχουν ήδη εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την απόφαση Α.1153/2025, τροποποιείται η προηγούμενη Α.1197/2024 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βάσει των νέων διατάξεων, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης.

Το ανώτατο συνολικό ποσό έκπτωσης φόρου παραμένει στις 16.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη για αγορά αγαθών που υπολογίζεται στη μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των υπηρεσιών.

Η ισχύς της απόφασης καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας έτσι στους ιδιοκτήτες ένα επιπλέον έτος για να αξιοποιήσουν το φορολογικό κίνητρο ανακαίνισης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα των ημιτελικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

04:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου – Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 45 ιδιωτών ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ για το 2025

03:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ