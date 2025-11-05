Ακίνητα: Δεύτερη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη η Αθήνα στις αγορές

Στα ύψη είναι οι τιμές για την αγορά ακινήτου τόσο στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές της Αττικής όσο όμως και στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte.

Ειδικότερα, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις στην Ευρώπη για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας, σε συνάρτηση με τα εισοδήματα των πολιτών. Συγκεκριμένα, απαιτούνται μισθοί 15,3 ετών (μεικτές απολαβές) για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τ.μ. Πρώτο στη λίστα είναι το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με 15,4 ετήσιους μισθούς.

Ενδεικτικά, για να αγοράσει κάποιος κατοικία στο Περιστέρι (κέντρο), κατασκευής 1974 (ανακαίνιση 2024) με εμβαδόν 50τ.μ., θα χρειαστεί 250.000€ (5.000€ το τ.μ.).

Στην Δραπετσώνα (Αγ. Διονύσιος), νεόδμητη κατοικία κατασκευής του 2025, 127 τ.μ., πωλείται προς 423.000€ (3.331€ το τ.μ.)

Στη Θεσσαλονίκη (Κάτω Τούμπα), για ακίνητο κατασκευής του 1976 (ανακαίνιση 2025), 68 τ.μ., απαιτούνται 176.000€ (2.588 το τ.μ.).

«Οι μισθοί είναι δυσανάλογοι των τιμών», σημείωσε η Άννα Μωκάκου, κτηματομεσίτρια, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

