Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

Τα ποσά των οφειλών του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις

Newsbomb

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν το αργότερο έως τα μέσα Μαρτίου 2026 τα εκκαθαριστικά για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του νέου έτους.

Τα ποσά των οφειλών του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Υπάρχουν, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα δουν, το 2026, μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα είναι κυρίως:

  • Όσοι κατέχουν δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
  • Εκείνοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2025 είτε απέκτησαν (ή θα αποκτήσουν) ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, είτε τακτοποίησαν (ή θα τακτοποιήσουν) ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, είτε τακτοποίησαν ή θα τακτοποιήσουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους που είχαν μετατρέψει σε χώρους κύριας χρήσης είτε πούλησαν είτε μεταβίβασαν με δωρεές ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.
  • Όσοι θα κερδίσουν για το 2026 δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής, είτε λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ πάνω από τα επίπεδα των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων τους για το 2024 κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής.
  • Όσοι θα χάσουν το 2026 δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος που απέκτησαν κατά το έτος 2024 πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού - Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Λάνθιμος: Η «Bugonia» του κάνει σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους με 7 ακόμα ταινίες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σταρ τoυ Tik Tok και πρώην φύλακας του Μουσείου Πομπιντού ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία - Τα viral βίντεο που ανέβαζε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες έσωσαν γατάκι που είχε παγιδευτεί σε κινητήρα αυτοκινήτου

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στα καλλιστεία Mις Υφήλιος: Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό - «Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαι κούκλα που με βάφουν»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

07:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 7 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε την «Ιθάκη» - Όλα όσα γνωρίζουμε για το βιβλίο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Τέσσερις πουργοί του Τραμπ και 23 Ευρωπαίοι στην Αθήνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάς έπεσε σε κεφάλια μαθητών - «Είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ», λέει η αντιδήμαρχος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της οπλοκατοχής - Μόνιμη δύναμη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σταρ τoυ Tik Tok και πρώην φύλακας του Μουσείου Πομπιντού ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία - Τα viral βίντεο που ανέβαζε

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στα καλλιστεία Mις Υφήλιος: Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό - «Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαι κούκλα που με βάφουν»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ