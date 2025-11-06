Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026
Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν το αργότερο έως τα μέσα Μαρτίου 2026 τα εκκαθαριστικά για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του νέου έτους.
Τα ποσά των οφειλών του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.
Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ
Υπάρχουν, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα δουν, το 2026, μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα είναι κυρίως:
- Όσοι κατέχουν δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
- Εκείνοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2025 είτε απέκτησαν (ή θα αποκτήσουν) ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, είτε τακτοποίησαν (ή θα τακτοποιήσουν) ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, είτε τακτοποίησαν ή θα τακτοποιήσουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους που είχαν μετατρέψει σε χώρους κύριας χρήσης είτε πούλησαν είτε μεταβίβασαν με δωρεές ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.
- Όσοι θα κερδίσουν για το 2026 δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής, είτε λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ πάνω από τα επίπεδα των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων τους για το 2024 κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής.
- Όσοι θα χάσουν το 2026 δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος που απέκτησαν κατά το έτος 2024 πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.