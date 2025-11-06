Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν το αργότερο έως τα μέσα Μαρτίου 2026 τα εκκαθαριστικά για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του νέου έτους.

Τα ποσά των οφειλών του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Υπάρχουν, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα δουν, το 2026, μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα είναι κυρίως: