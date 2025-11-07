Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» το «φορο–μπόνους»

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031
EUROKINISSI.
Μείωση φόρου που φτάνει ακόμη και τα 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας ή μέχρι 3.200 ευρώ ετησίως έως το 2031 μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν σε ανακαινίσεις ή επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων εντός του 2026.

Η απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης (Οικονομικών), Γιώργος Κώστηρας (Οικονομικών) και Σταύρος Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας) δίνει νέο περιθώριο σε ιδιοκτήτες που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους κερδίζοντας το φορο–μπόνους υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες θα εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Πώς «χτίζεται» η έκπτωση φόρου

Όσοι προχωρήσουν σε δαπάνες έως 16.000 ευρώ μέσα στο 2026, θα εξασφαλίσουν μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο, για πέντε συνεχόμενες φορολογικές χρήσεις, από το 2027 έως και το 2031. Αντίστοιχα, όσοι ολοκληρώσουν φέτος εργασίες ανακαίνισης, θα δουν το μπόνους να «τρέχει» από το 2026 έως το 2030.

Η νέα απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Οι «επιλέξιμες δαπάνες»:

– Αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

– Αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

Πραγματοποιούνται από 01/01/2024 έως και 31/12/2026 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και η προμήθεια των αγαθών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

2. Το ανώτατο συνολικό ποσό των «επιλέξιμων δαπανών» και της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι το ποσό των 16.000 ευρώ, για όλα τα έτη εφαρμογής του μέτρου.

3. Το ποσό της δαπάνης για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.

4. Η μείωση που δικαιούται ο φορολογούμενος κατανέμεται στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τέσσερα επόμενα έτη, με το ανώτατο ετήσιο ποσό μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 3.200 ευρώ.

Αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δε συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η πληρωμή των δαπανών ανακαίνισης και επισκευής των ακινήτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (e–banking, κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.ά.) και τα παραστατικά να έχουν διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όσον αφορά τις δαπάνες, οι επιλέξιμες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργειακές παρεμβάσεις:

  • Θερμομόνωση
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων
  • Εγκατάσταση / αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης
  • Συστήματα αυτοματισμού (έξυπνοι θερμοστάτες κ.ά.)
  • Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες
  • Παραγωγή ζεστού νερού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας
  • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών

Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες:

  • Υδραυλικά – ηλεκτρολογικά
  • Συντήρηση / επισκευή στέγης
  • Βαψίματα και επισκευή τοιχοποιίας
  • Συστήματα σκίασης
  • Ανανέωση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
  • Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων

Στα υλικά που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, συστήματα ζεστού νερού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

