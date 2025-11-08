Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι πιθανότερες ημερομηνίες

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2025 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «Πέτρας της Μοίρας» λύθηκε: Τι έκρυβε το αίνιγμα και πώς βρέθηκε η απάντηση

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Renault Twingo E-Tech Electric θυμίζει πράγματι το διάσημο πρόγονό του

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα ανοιχτά στην ΚΕ της ΝΕΑΡ που ξεκινά σήμερα - Τα στρατόπεδα, οι τάσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι πιθανότερες ημερομηνίες

07:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Τζόκοβιτς Vs Μουζέτι για την αθηναϊκή κορυφή!

06:55LIFESTYLE

Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Ιόνιο μας φέρνει διαδοχικές κακοκαιρίες «made in Italy» - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο διάβα τους

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα γίνεται η νέα πύλη του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη - Κόμβος στη νέα παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

06:35ΚΟΣΜΟΣ

«Κρίση των πυραύλων» όπως το 1962 στην Κούβα; Θα στείλει η Ρωσία τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό Oreshnik στη Βενεζουέλα;

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική Μητσοτάκη στην ενέργεια και οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θωρακίζουν τη χώρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

06:55LIFESTYLE

Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική Μητσοτάκη στην ενέργεια και οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θωρακίζουν τη χώρα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ