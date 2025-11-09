Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα

Με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει, τη Δευτέρα 10/11 ανοίγει η πλατφόρμα για το φετινό επίδομα θέρμανσης.

Ήδη, η διάθεση του πετρελαίου έχει ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το επίδομα θα κυμαίνεται από 100 € έως 1.200 €, ενώ η πληρωμή της α’ δόσης θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές - Δημοφιλείς Εφαρμογές - myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

«Στις 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, τρεις θα είναι οι πληρωμές με την πρώτη να καταβάλλεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη τον Μάιο και η τρίτη τον Ιούλιο του 2026», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews.

Αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την περίοδο 2025-2026, οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους κριτήρια. Τα ετήσια εισοδήματα ορίζονται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος φτάνει τις 29.000 ευρώ. Επιπλέον, εισάγεται ανώτατο όριο στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για καλύτερη στόχευση.

Στο σκέλος των περιουσιακών στοιχείων (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025), το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Διαβάστε επίσης