Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ

Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται ο αριθμός στρατηγικών επενδύσεων που εγκρίθηκαν τον τελευταίο χρόνο, καθώς ανήλθαν σε 18, μετά και την έγκριση άλλων τριών, που αφορούν σε βιομηχανία και τουρισμό.

Η Διϋπουργική Επιτροπή υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ενέκρινε τρεις στρατηγικές επενδύσεις, που αφορούν δύο στη βιομηχανία και μια στον τουρισμό, συνολικού ύψους 205,8 εκατομμυρίων ευρώ.

ανέρχεται σε 18, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στρατηγικών επενδύσεων όλα τα τελευταία χρόνια. Από αυτές, 9 αφορούν τη βιομηχανία, 7 τον τουρισμό, και 2 την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

«Έργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – HOLCIM στο Μηλάκι Ευβοίας

Το έργο ύψους 99 εκ ευρώ αφορά τη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο τσιμέντου Μηλακίου, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών CO₂, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Με την εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμά καυσαέρια, επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης δευτερογενών καυσίμων, οι εκπομπές CO₂ θα μειωθούν κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην «πράσινη» μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας. Η επένδυση θα δημιουργήσει 20 νέες, υψηλής ειδίκευσης και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Νέα μονάδα παραγωγής της ΝΕΟΤΕΧ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής

Δημιουργία νέας παραγωγής προηγμένων μονωτικών και ρητινούχων υλικών στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μαγούλας, προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, από τη ΝΕΟΤΕΧ, μια ελληνική εταιρεία με εξαγωγική παρουσία σε 70 χώρες και 4 ηπείρους.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης δομικών υλικών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας σε καινοτόμα προϊόντα στεγάνωσης, μόνωσης και προστασίας δαπέδων.

Τουριστική μονάδα της ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ στην Ιθάκη

Δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Φιλιατρό Ιθάκης, από τον Όμιλο Τσάκου, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 60 κλίνες, 50 βίλες, spa, εστιατόρια, προβλέποντας και τη δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκαταστάσης με υδατοδρόμιο. Η επένδυση θα δημιουργήσει 71 νέες θέσεις εργασίας.